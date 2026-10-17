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Два танкера бяха атакувани край Саудитска Арабия на фона на напрежението в Персийския залив

Два танкера бяха атакувани край Саудитска Арабия на фона на напрежението в Персийския залив
Снимка: AP/БТА

При единия има щети от реактивна граната, а Иран съобщи отделно за експлозия на танкер след удар в мина в Ормузкия проток

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за две атаки срещу танкери в Персийския залив, извършени в рамките на един ден. Инцидентите са станали североизточно от саудитския град Джубайл, като причините и обстоятелствата около нападенията все още се изясняват.

Първият плавателен съд е бил ударен в петък от снаряд с неустановен вид на около 68 морски мили, или близо 126 км, североизточно от Джубайл, съобщи UKMTO, цитирана от Ройтерс. Всички членове на екипажа са били евакуирани и са в безопасност. По първоначална информация няма данни за замърсяване на околната среда.

Няколко часа по-късно организацията е получила сигнал за втора атака в същия район, на около 78 морски мили, или 144 км, североизточно от Джубайл, съобщава Франс прес.

Капитанът на втория танкер е докладвал, че плавателният съд е бил поразен от реактивна граната, изстреляна от лодка. Вследствие на нападението са нанесени щети в задната част на кораба.

Екипажът не е пострадал, уточнява UKMTO. Засега няма достатъчно информация за пълния размер на щетите и евентуалните последици за околната среда.

По-рано днес Иран обяви, че голям петролен танкер се е натъкнал на мина в Ормузкия проток, след което е последвала експлозия.

Вероятно става дума за отделен инцидент, тъй като Джубайл се намира на стотици километри северно от Ормузкия проток. Британската организация за морски търговски операции засега не е коментирала съобщението за третия случай, отбелязва ДПА.

Поредицата от инциденти поставя допълнителни въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в Персийския залив и Ормузкия проток - ключов маршрут за международните доставки на петрол.

 

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