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Евролигата избра Везенков за баскетболист №1

Евролигата избра Везенков за баскетболист №1

Българският национал е най-полезен играч (MVP) на шестия кръг от турнира

Александър Везенков бе избран за най-полезен играч (MVP) на 6-ия кръг в Евролигата. Баскетболистът на на шампиона Олимпиакос бе с основна заслуга за победата със 105:100 точки след продължение при гостуването на Барселона. Така гръцкият тим има пет победи и само една загуба дотук през сезона.

Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

В този мач Везенков бе най-резултатен на паркета. Българският национал блесна с 25 точки, 6 борби и 1 асистенция за 30 минути игра. На срещата присъства и футболният треньор Пеп Гуардиола, който в момента си почива след напускането на Манчестър Сити.

Другият български национал в състава на Олимпиакос – Коди Милър-Макинтайър, също изигра много добър мач в „Палау Блауграна“, където се отчете със 17 точки, 3 борби и 4 асистенции за 32 игрови минути.

 

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