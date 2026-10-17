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Мащабни ремонти в Плевен: Кога ще приключат дейностите по основните улици?

Мащабни ремонти в Плевен: Кога ще приключат дейностите по основните улици?
Община Плевен

От Общината уверяват, че проектите се изпълняват в срок, а обновяването на улиците "Сан Стефано" и "Шипка" трябва да завърши до началото на декември

Ремонтите на ВиК инфраструктурата и основните улици в Плевен се изпълняват по график. До началото на декември се очаква да приключат дейностите по улиците "Сан Стефано" и "Шипка", включително полагането на нов асфалт и пътна маркировка. Това съобщи заместник-кметът на общината Христо Кочев.

По думите му подмяната на водопроводните тръби по двете улици е изпълнена на 98%. Остава работата по кръстовището на "Сан Стефано" и "Христо Ботев". През тази седмица започва подготовката за асфалтиране, която включва фрезоване на старата настилка, уплътняване и поставяне на нови бордюри.

Паралелно продължава подмяната на ВиК инфраструктурата в жилищните комплекси "Дружба" 3 и "Дружба" 4, където дейностите са изпълнени на 75%.

Ремонтът на улица "Васил Левски", известна като "Старата главна", е завършен приблизително наполовина. Въпреки че договорният срок е до 12 март 2027 година, Общината се надява строителните дейности да приключат още в началото на декември.

По проекта вече са подменени водопроводът, канализацията и топлопроводът, както и част от подземната комуникационна инфраструктура. Предстои полагането на новата настилка.

Започнало е и изграждането на кръгово кръстовище на изхода на Плевен в посока Ловеч, в района на католическата църква "Св. Дева Мария от Фатима". Очаква се обектът да бъде завършен до края на ноември.

Заместник-кметът увери, че финансирането на проектите е осигурено и няма забавяне на плащанията. Общината извършва регулярни проверки и налага санкции при неспазване на сроковете или некачествено изпълнение.

Като пример Кочев посочи ремонта на зала "Спартак", чийто изпълнител е санкциониран със 160 000 евро за забавяне на строителните дейности.

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