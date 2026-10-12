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Близки на жертвите край Плевен настояват за ремонт на пътя и справедлив процес

Близки на жертвите край Плевен настояват за ремонт на пътя и справедлив процес
БТА

Те искат мантинели и полигони за обучение на млади шофьори

След тежката катастрофа край Плевен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години, техни близки и приятели се събраха на мястото на инцидента в знак на почит към паметта им. Те настояват за справедлив процес, спешен ремонт на пътя и мантинелите, както и за изграждане на полигони за обучение на млади шофьори. В подкрепа на каузата представители на местен автомобилен клуб организираха дарителска кампания за паметна плоча на загиналите.

По думите на представителя на местния автоклуб Огнян Симеонов, първоначалният повод за дарителската инициатива е сигнал от близък приятел на една от жертвите, че семейството ѝ изпитва финансови затруднения и не може да поеме разходите за погребението.

„До нас достигна информация от близък приятел на една от жертвите, че семейството е в трудно финансово положение и не могат да си покрият разходите по погребението”, каза Симеонов.

След като станало ясно, че разходите вече са покрити, организаторите променили предназначението на събраните средства.

„Ние веднага реагирахме, направихме кампания в социалните медии, че събираме средства. Един час по-късно дойде нова информация, че всичко е покрито и намерено. Затова ние променихме нашата кауза – парите, които събрахме, да отидат за паметна плоча на починалите деца”, посочи той.

За кратко време кампанията е събрала значителна сума. На мястото на катастрофата са поставени четири бели кръста и няколко паметни плочи. Честите произшествия в участъка предизвикват недоволство сред местните хора.

Сред основните им искания са справедлив процес и спешен ремонт на пътя и мантинелите. Симеонов отправи критики към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за липсата на позиция относно следващите действия на институцията.

„Настояваме за справедлив процес, както и за спешен ремонт на пътя и мантинелите”, каза Симеонов, като отправи остри критики към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Представителят на автоклуба изрази възмущението си от липсата на реакция от страна на държавата и постави под въпрос личната отговорност на ръководителя на АПИ.

„Нямаме информация от държавата как мислят да процедират напред. От АПИ не излизат с никаква позиция, те също са отговорни. Аз не разбирам този директор на АПИ как ляга, как спи, как се събужда, при положение че толкова трупове лежат на неговата съвест”.

Ивайло Даков, също представител на автомобилния клуб, подчерта необходимостта от поставяне на мантинела в участъка заради натоварения трафик към столицата.

„Абсолютно трябва да има, защото това е главна отсечка - пътят за София. Това е много натоварена отсечка”.

От автомобилния клуб настояват и за инвестиции в полигони за практическо обучение на млади шофьори при опасни пътни условия. Огнян Симеонов посочи, че още миналата година организацията е предложила на общината да предостави безвъзмездно помещение за допълнително обучение, което клубът е бил готов да финансира самостоятелно.

„Държавата трябва да инвестира в полигони, където да се обучават младите шофьори - аквапланинг, симулация на дъжд, на сняг. Ние миналата година внесохме искане до общината да ни предоставят помещение безвъзмездно, за да дообучаваме млади шофьори абсолютно за наша сметка. Бяхме подготвили грандиозен план с техники за шофиране и не искахме пари от никого. Но две от политическите партии се възпротивиха и ни отрязаха”, сподели Симеонов.

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