Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

Велислав Вуцов е приел изключително тежко грешката на своя син Светослав Вуцов, която позволи на НЕК Ниймеген да изравни при равенството 1:1 с Левски в Лига Европа.

„Не съм спал цяла нощ. Грешката безспорно е голяма, грешката е фатална, няма място за коментар“, заяви Вуцов в своя канал в Youtube.

Той обаче подчерта, че вратарят на „сините“ е бил футболистът с най-много докосвания до топката в срещата и при подобен начин на игра рискът от грешка неизбежно се увеличава.

„Когато вратарят на Левски е играл най-много пъти с топката от всички останали футболисти на терена, е нормално този, който най-често борави с нея, в някакъв момент да сбърка. Ясно е на всеки, че стилът, който Левски изгражда по този начин, понякога може да донесе негативи“, обясни Вуцов.

Бившият треньор на Левски анализира подробно ситуацията, при която Светослав Вуцов опита подаване, но топката попадна в Тярон Чери и капитанът на НЕК отбеляза за 1:1.

„Светослав имаше три възможности. Според мен избра най-лошата - с левия крак по земята през противника. Можеше да я върне с едно докосване, както му я подадоха, или да я даде на Майкон. Той избра най-лошото решение. Досега не е имал проблеми с десния крак, но при всички положения левият му е по-слаб“, каза Вуцов.

Въпреки тежката грешка той отказа да обвинява единствено вратаря и напомни, че действията му са част от начина, по който Хулио Веласкес иска Левски да изгражда атаките си.

„Грешката е неописуема, но пак казвам - и треньорът го изрече. Това е стилът на Левски. Някои го харесват, други не. Аз няма да го коментирам, защото той е печеливш. Левски стана шампион, печели, влиза в турнирите и в определени моменти играе добре“, добави той.

Вуцов смята, че въпреки успешния модел „сините“ понякога могат да бъдат по-директни и агресивни в предни позиции.

„Не знам дали е така, но си мисля, че дори при този подход понякога може да има малко повече агресия в атаката и играта да бъде по-директна. Както и да го погледнеш, голът на Левски дойде след един директен пас. Не беше резултат от някаква много изработена ситуация“, посочи специалистът.

Вили Вуцов защити категорично качествата на най-малкия от тримата си синове и заяви, че трудно може да бъде намерен по-подходящ вратар за настоящия стил на Левски.

„Ако намерят вратар не в България, а в света, за по-малко от пет милиона, който да играе с крака толкова, колкото Светослав, да бъде вкаран в стила на Левски, да борави толкова често с топката и да греши по-малко от него, аз ще се прекръстя на Хасан“, каза той.

„Ако дойде нова система или нов треньор, сигурно могат да намерят много по-добри вратари за по-малко пари. Но за този стил на Левски няма по-добър“, завърши Велислав Вуцов.