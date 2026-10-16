Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Вратарят на Левски Светослав Вуцов направи огромна грешка при равенството (1:1) с НЕК Ниймеген. Според мнозина, ако той не беше сбъркал фатално при изравенителния гол на нидерландците, „сините" със сигурност щяха да си тръгнат с трите точки от Ниската земя за първи път в своята история.

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Въпреки това обаче Светослав Вуцов е лидер в много престижна класация - по брой спасявания сред всички вратари в основната фаза на Лига Европа. Стражът има цели 14 намеси в двата си мача до момента - 0:1 от РБ Залцбург и 1:1 с НЕК Наймеген. Зад него се нареждат Христойоргос от ОФИ Крит с 13 и Лебан от Целие с 12.

Междувременно статистическата платформа Football meets data изчисли какви са шансоивете на българския шампион да се класира за директните елиминации. Прогнозата е Левски да завърши на 29 място след осемте двубоя от основната фаза с 8 точки. Бенфика, Леверкузен, Ювентус, Борнемут, Съндърланд, Лион, Бешикташ и Олимпиакос са фаворити за първите осем места.