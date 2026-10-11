109 мигранти, включително деца, са загинали при преобръщане на лодка

Най-малко 109 мигранти, включително 15 деца, са загинали, а повече от 116 души се водят за изчезнали, след като лодка, превозваща около 305 души, се е преобърнала по време на плаване от Джибути към Йемен. Това съобщи в неделя Международната организация по миграция (МОМ) към ООН, цитирана по Ройтерс.

Лодката се е преобърнала близо до Гухере, северно от Обок – пристанищен град в Джибути – през нощта на 8 срещу 9 октомври, посочва МОМ, позовавайки се на разкази на оцелели.

Повече от 80 души са оцелели при корабокрушението, като всички те са етиопски граждани, се казва в изявлението. Говорител на етиопското правителство не отговори веднага на исканията за коментар.

Сред 109-те открити тела след преобръщането на лодката 52 са на мъже, 42 на жени и 15 на деца, уточни МОМ.

„Нашите екипи са на терен заедно с местните власти, за да предоставят спешна помощ“, заяви ръководителят на мисията на МОМ в Джибути Александър Коасак.

„Тази трагедия е мрачно напомняне за опасностите, пред които са изправени мигрантите по този миграционен коридор, докато търсят икономически възможности“, каза още Коасак.

Властите в Джибути продължават издирвателните и спасителните операции, се казва в изявлението на МОМ, като се добавя, че местните власти също така осигуряват медицинска помощ за оцелелите и организират погребенията на загиналите.

В Йемен се наблюдава най-сериозната ескалация на боевете между подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили и подкрепяните от Иран хути от 2022 г. насам, когато сключеното с посредничеството на ООН примирие до голяма степен спря трансграничните атаки.

МОМ описа кризата, породена от боевете, като тревожна, тъй като броят на разселените лица е скочил до 200 000 души спрямо 76 000 в средата на септември, според данни, публикувани от организацията миналата седмица.

Повече от 3700 души са избягали от Йемен по море към Джибути до миналата седмица, сочат данните на МОМ.