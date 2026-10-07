Група от 60 мигранти е засечена южно от Крит, натискът остава интензивен

Натискът от нелегална миграция към гръцкия остров Крит остава интензивен, след като днес в морските води на юг от него бе засечена нова група от приблизително 60 чужди граждани, информира държавната телевизия ЕРТ.

Плавателният съд, с който са се придвижвали мигрантите, е бил локализиран първоначално от въздушен патрул на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс.

Откриването е станало на разстояние 43 морски мили в южна посока от пристанищния пункт Калес Лименес. Всички пътуващи са били прехвърлени на борда на плавателен съд на Фронтекс и се транспортират към пристанището Агия Галини.

В последно време акваторията южно от Крит се очертава като основно трасе за нелегална миграция към територията на Гърция. Въпреки проведените дипломатически разговори на Атина както с официалната либийска администрация в Триполи, така и с паралелното правителство в Бенгази, трафикът на хора от бреговете на Северна Африка все още не е пресечен ефективно.