Над 200 мигранти бяха открити край Крит при четири отделни случая

Над 200 нелегални мигранти са открити в района на гръцкия остров Крит при четири отделни случая на засечени плавателни съдове. Това съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Лодките са плавали южно от островите Крит и Гавдос и са били засечени с помощта на дронове на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс (FRONTEX).

Районът южно от Крит се утвърждава като основен маршрут за нелегална миграция към Гърция през последния период. Въпреки контактите на Атина както с официалните либийски власти в Триполи, така и с управляващите в Бенгази, преминаването на мигранти от северноафриканското крайбрежие продължава.

Към момента предприетите дипломатически контакти не са довели до прекъсване на миграционния маршрут.