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Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони
Снимка: БТА

Хванати са и наркотици при мащабна акция по границата, казаха от Митниците

Мащабна акция на български и международни служби се проведе на границите ни, предаде Нова телевизия. В продължение на седмица екипите на гранична полиция, митниците и представители на няколко държави са работили съвместно. Задържани са големи количества наркотици, стоки менте и нелегални мигранти. 

В акцията са се  включили представители на поне 4 държави. Освен иззетите наркотици, фалшиви стоки, оръжия, както и заловени мигранти, властите са установили и няколко лодки, които България издирва на турско – българската граница по искане на Великобритания и с които са били превозвани мигранти.

Директорът на ГД „Гранична полиция” Антон Златанов съобщи: „На контролно-пропускателни пунктове са задържани 9 мигранти, укрити в различни специално пригодени тайници на различни превозни средства. През изминалата седмица стигнахме до лидерите на канала, по чиито следи сме от няколко медеца”.

Зам.-директорът на Агенция „Митници” заяви: „Имаше няколко случая със задържани наркотични вещества на границата с Турция, както и няколко хиляди случая със задържани пратки на „Дунав мост” и на летище София. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафик на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само в вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия”.

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