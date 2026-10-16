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Windows 11 24H2 и Office 2021 спряха да получават поддръжка: какви са възможностите за обновяване

Windows 11 24H2 и Office 2021 спряха да получават поддръжка: какви са възможностите за обновяване
Снимка: Pixabay

След 13 октомври 2026 г. Windows 11, версия 24H2, в изданията Home и Pro, както и Office 2021 вече не получават редовни актуализации на защитата

На 13 октомври приключи поддръжката на Windows 11, версия 24H2, за изданията Home и Pro, както и на Office 2021. Програмите ще продължат да функционират, но за тези версии вече няма да се предоставят редовни актуализации на защитата и корекции на грешки.

Потребителите, които планират да обновят операционната си система, могат да разгледат предложението за Windows 11 Pro, което според публикуваната оферта на Godeal24 струва 12,25 евро.

Сред възможностите на Pro изданието са криптиране на диска чрез BitLocker, отдалечен работен плот, Hyper-V и Windows Sandbox. Преди покупка е важно да се провери дали компютърът отговаря на системните изисквания на Windows 11.

За потребителите, които търсят офис приложения, се предлагат няколко варианта. Според посочените цени в Godeal24 лицензът за Office 2024 Pro Plus за един компютър струва 22,99 евро. Версията за пет компютъра е на цена от 99,95 евро, което се равнява на 19,99 евро за устройство. Пакетът включва приложения като Word, Excel и PowerPoint.

Като друга възможност е посочен акаунт Office 365 Pro Plus за пет устройства с едногодишна валидност, който се предлага за 35,99 евро.

Проверката на използваните софтуерни версии и лицензи може да помогне на потребителите да планират обновяването на устройствата си и да избегнат рисковете, свързани с използването на неподдържан софтуер. Преди покупка е препоръчително да се проверят условията на лиценза, начинът на активиране и съвместимостта с конкретния компютър.

Изборът на доставчик е важен при покупката на софтуерни лицензи, включително по отношение на активирането и обслужването след покупката. Godeal24 предлага дигитална доставка на софтуерни лицензи, без необходимост от физическа доставка.

Според информацията на търговеца клиентите могат да получат техническа помощ преди и след покупката. Компанията посочва още оценка от 4,8 звезди в Trustpilot и множество клиентски отзиви.

Преди поръчка потребителите трябва да проверят броя устройства, които лицензът поддържа, срока му на валидност и условията за активиране. Цените, наличността и условията на офертите могат да се променят.

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