Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването: "Откажи се от договора"

Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването в страната. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването й. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон „откажи се от договора”, с който клиентът лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си, пише Нова телевизия.

„Често поръчвам онлайн. Дрехи, обувки. В случая тези ми стоят добре и ще ги взема, но понякога се отказвам”, споделя жена в куриерски пункт. Тя обясни, че винаги държи да има опцият "преглед и тест".

Други онлайн купувачи като Димитър Ангелов обаче първо взимат колетите си и в последствие решават дали да ги върнат.

„По-скоро жена ми поръчва, а аз взимам пратките. Много често се случва или размерът да не е точен, или има някакъв проблем със самата стока”, обясни той.

Така започва процедурата по свързване с търговеца, обясняване и доказване на проблема със стоката и инструкции как и за чия сметка тя да бъде върната.

„Връщали сме пратки за наша сметка, но в повечето случаи фирмите си покриват това връщане”, твърди Ангелов.

Новата промяна в закона гласи, че колкото е лесен процесът на покупка, толкова трябва да е лесен и процесът по отказ от покупката.

„Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора. Тя се показва в онлайн интерфейса на търговеца по начин, който е видим и е леснодостъпен за потребителя”, се казва още в закона.



„Преди тази промяна потребителят трябваше да рови в общите условия на сайта, да чете. Сега добавяйки тази страница или бутон, потребителят може съвсем лесно, все едно се свързва с магазина през контактната форма, да заяви своето желание за отказ”, обясни онлайн търговецът Николай Маринов.



И тук идва въпросът - за чия сметка ще става връщането. Маринов е собственик на онлайн магазин за поръчка на кутии с козметични продукти. Казва, че процентът на върнатите за месеца поръчки е нисък - между 3 и 5% - затова фирмата му доброволно поема куриерските разноски по връщането.



„Законът не ни задължава, когато става въпрос за връщане, то да е за наша сметка. Имам предвид куриерската услуга”, уточни той.



От Асоциацията за защита на потребителите предупредиха, че е възможно голяма част от търговците, които до момента са приемали връщане за тяхна сметка, да променят това.

„В момента търговците ще бъдат по-скоро насилени да преработят техните онлайн магазини, така че да бъдат адекватни с новото законодателство. Може да се случи така, че потребителят да поема разноските по връщането на дадените стоки и услуги, когато става въпрос за доставка с куриер. Като е много важно да бъде ясно обяснено на абсолютно всички потребители какви са таксите, които те дължат за това действие и да не го правят просто защото са решили да натиснат бутона”, каза Пейо Майорски от Асоциацията за защита на потребителите.

След като е заявил отказа си, потребителят има 14-дневен срок, в който да изпрати обратно стоката или да предостави доказателство, че го е направил. Не винаги обаче връщането ще е възможно, дори и с новия бутон.



„Ако продуктът е отворен и ползван, ние по закон нямаме право да приемем връщане. От гледна точка на хигиенни и здравни изисквания законът допуска изключения за определени категории продукти, например бельо”, поясни Маринов.

Промяната, даваща бърза възможност за отказ от договора, ще засегне най-вече платформите за онлайн кредити, казват от Асоциацията за защита на потребителите.



Ако търговецът не е изпълнил законовото си задължение да осигури новия бутон за отказ, разходи по връщането ще са автоматично за негова сметка, допълват експертите.