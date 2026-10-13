Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Осмокласникът Тихомир Йорданов Кирчев е младежът, убил собствената си майка миналия петък в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.

14-годишният ученик е родом от Стара Загора и е показвал високи знания и резултати. През юни тази година е бил награден за най-активен член в Ученическия съвет на второ основно училище "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора. Момчето е многократно награждавано в различни академични дисциплини.

Майката и синът са се преместили наскоро от Стара Загора в Пловдив, след като тийнейджърът е бил приет в престижна гимназия в града под тепетата.

Преди това момчето е отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

14-годишният ученик, обвинен за убийството на майка си в Пловдив е в ареста. Решението беше взето след заседание при закрити врата заради възрастта на непълнолетния в края на миналата седмица.

По данни на прокуратурата престъплението е било обмислено и не е плод на моментен афект. Разследващите посочват, че става дума за сложни отношения между майка и син.

След случилото се момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.

"Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му", заяви директорът на ОДМВР - Пловдив Васил Костадинов.

От прокуратурата посочиха още, че до този момент няма данни за предишни сериозни конфликти.

"Мотивът е изключително личен, свързан със семейството", коментира зам.-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова.

Заради непълнолетната му възраст предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода.