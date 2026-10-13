Новини
Търси
Подкаст
Общество

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив
Facebook

Заради непълнолетната възраст на детето предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода

Осмокласникът Тихомир Йорданов Кирчев е младежът, убил собствената си майка миналия петък в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.

14-годишният ученик е родом от Стара Загора и е показвал високи знания и резултати. През юни тази година е бил награден за най-активен член в Ученическия съвет на второ основно училище "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора. Момчето е многократно награждавано в различни академични дисциплини. 

Майката и синът са се преместили наскоро от Стара Загора в Пловдив, след като тийнейджърът е бил приет в престижна гимназия в града под тепетата.

Преди това момчето е отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

14-годишният ученик, обвинен за убийството на майка си в Пловдив е в ареста. Решението беше взето след заседание при закрити врата заради възрастта на непълнолетния в края на миналата седмица.

По данни на прокуратурата престъплението е било обмислено и не е плод на моментен афект. Разследващите посочват, че става дума за сложни отношения между майка и син.

След случилото се момчето само се е обадило на телефон 112 и е съдействало на органите на реда.

"Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период. Той е ученик за първа година в едно от добрите училища в Пловдив. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му", заяви директорът на ОДМВР - Пловдив Васил Костадинов.

От прокуратурата посочиха още, че до този момент няма данни за предишни сериозни конфликти.

"Мотивът е изключително личен, свързан със семейството", коментира зам.-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова.

Заради непълнолетната му възраст предвиденото наказание е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Още по темата

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Оставиха в ареста 14-годишния, обвинен за убийството на майка си в Пловдив

МВР с нови подробности за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

МВР с нови подробности за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

Член на семейството е задържан за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

Член на семейството е задържан за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Водещи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

  • Преди 12 минути
72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие

  • Преди 13 минути
Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

Загреб изгради мрежа от 247 камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

  • Преди 14 минути
Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Ученикът Тихомир Кирчев е обвинен за убийството на майка си в Пловдив

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Велислава Петрова: Напълно неприемливи са поредните нападения срещу кораби край бреговете на страната

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

Областният управител на Варна: Екипажът на кораба е съставен от 7 украински и 8 азербайджански граждани

  • Преди 21 минути
Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

Тежка катастрофа затрудни движението в дефилето преди Владая

  • Преди 30 минути
Израел осуети терористична атака на Западния бряг

Израел осуети терористична атака на Западния бряг

  • Преди 30 минути
Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

  • Преди 31 минути
Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Любомир Николов: Подробностите за атакуваните кораби ще бъдат съобщени на по-късен етап

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

Натоварен трафик на границата с Турция, два ферибота по Дунав не работят

  • Преди 40 минути
Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

  • Преди 44 минути
Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

Кибератака засегна над 400 супермаркета във Франция

  • Преди 48 минути
Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

  • Преди 48 минути
Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

Движението в Кресненското дефиле е ограничено заради аварирал камион

  • Преди 48 минути