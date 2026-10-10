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МВР с нови подробности за убийството на 45-годишна жена в Пловдив

МВР с нови подробности за убийството на 45-годишна жена в Пловдив
pixabay

От МВР посочват, че за момчето не е имало данни за девиантно поведение

14-годишното момче, задържано във връзка с убийството на 45-годишната си майка в Пловдив, само е подало сигнал на телефон 112 и е съобщило, че я е убило. Това заяви директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов.

Тялото на жената е било открито вчера преди обяд в кооперация на улица "Брезовска" в район "Северен" в Пловдив. Часове по-късно полицията е задържала непълнолетния ѝ син.

По информация на МВР момчето се е преместило със семейството си в Пловдив, след като е било прието да учи в ново училище.

От полицията посочват, че получените от Министерството на образованието отзиви за ученика са положителни и до момента не е имало данни за девиантно поведение.

Очаква се компетентните органи да предоставят допълнителна информация за обстоятелствата около случая.

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