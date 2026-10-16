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Елена посреща гости за тридневния празник на еленския бут от 16 до 18 октомври

Елена посреща гости за тридневния празник на еленския бут от 16 до 18 октомври
Снимка: БТА

Фолклорна програма, дегустации на местни специалитети и състезания с еленски бут ще съберат жители и гости на града

Тридневният празник на еленския бут ще се проведе от 16 до 18 октомври в Елена. Програмата включва музикални изпълнения, кулинарни дегустации, традиционни демонстрации и забавления за деца, съобщиха от пресцентъра на общината.

По традиция празникът се организира около Димитровден - времето, когато майсторите гурбетчии се завръщали по родните си места, а посрещането им се превръщало в събитие за цялата общност. Тази година проявите са изтеглени с една седмица по-рано заради насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

Началото ще бъде дадено в петък от 17:00 ч. на площад "Христо Ботев" с поздрава "Добре сте ни дошли!".

В събота, 17 октомври, събитията ще започнат в 11:00 ч. на същия площад с официалното откриване и приветствие от кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев.

През деня на откритата сцена ще се проведе фолклорна програма, а посетителите ще могат да опитат местни специалитети и балканджийско вино. Сред основните атракции е надпреварата за еленския бут, в която участниците ще се състезават в дисциплини като скок от място с еленски бут, стрелба в цел, клекове с буре и пренасяне на чувал с пясък.

В неделя програмата ще продължи с възстановката "Тънкостите на касаплъка", която ще представи традиционни умения и любопитни подробности за характерния вкус и аромат на еленския бут. Деликатесът е част от местното кулинарно и занаятчийско наследство.

В Елена има петима регистрирани производители на еленски бут, които са създали сдружение. Една от целите му е продуктът да получи официално признание като защитено географско указание.

В двата празнични дни в района на Лятното кино ще бъде обособена "Запазена територия само за деца", където ще има игри, забавления и анимация.

Организатори на събитието са Община Елена и местният Съвет по туризъм. Миналата година хиляди гости посетиха дванадесетото издание на празника.

 
 

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