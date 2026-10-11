33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенското село Тетово

33-годишен мъж е починал след сбиване между много хора в русенското село Тетово, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 01:20 часа през нощта на телефон 112. По това време в центъра на селото е имало празник, а по първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор.

На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците в сбиването - 33-годишен мъж, е починал.

В хода на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Към момента се изяснява дали и по какъв начин те са свързани със случилото се.

По случая са разпитани множество свидетели и са извършени огледи. Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата.

За инцидента е уведомена Окръжната прокуратура в Русе.