33-годишен мъж почина след масово сбиване на празник в русенското село Тетово
Двама мъже на 23 и 26 години са задържани, а полицията изяснява съпричастността им към инцидента
33-годишен мъж е починал след сбиване между много хора в русенското село Тетово, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден около 01:20 часа през нощта на телефон 112. По това време в центъра на селото е имало празник, а по първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор.
На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците в сбиването - 33-годишен мъж, е починал.
В хода на разследването са задържани двама мъже на 23 и 26 години. Към момента се изяснява дали и по какъв начин те са свързани със случилото се.
По случая са разпитани множество свидетели и са извършени огледи. Продължават действията по събиране и проверка на доказателствата.
За инцидента е уведомена Окръжната прокуратура в Русе.