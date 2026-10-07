Почина 87-годишната МариКармен, чието изгонване от дома ѝ разтърси Испания

Почина 87-годишната МариКармен Абаскал, чието принудително извеждане от дома ѝ в Мадрид се превърна в символ на жилищната криза в Испания и предизвика масови протести.

За смъртта ѝ съобщи Синдикатът на наемателите в Мадрид.

МариКармен беше изведена принудително от жилището си на 23 септември. Тя беше живяла в апартамента в мадридския квартал "Ретиро" от 1956 година - общо 71 години. След извеждането ѝ беше транспортирана до болница.

Случаят ѝ предизвика силен обществен отзвук и се превърна във фокус на протестите срещу високите наеми, недостига на достъпни жилища и принудителните извеждания в Испания. Десетки хиляди хора излязоха на демонстрации в различни градове в нейна подкрепа.

Жилището е било придобито от компанията Urbagestión, която оспорва продължаването на стария договор за наем. След съдебен спор процедурата приключи с принудителното извеждане на Абаскал.

По-рано компанията е поискала значително увеличение на наема, който МариКармен не е могла да плаща. Според испански медии предложената сума е била многократно по-висока от предишния ѝ наем.

Случаят предизвика допълнително напрежение, след като въпреки опитите за посредничество и призивите за спиране на извеждането, то все пак беше изпълнено. МариКармен се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на движението за достъпно жилище в Испания.

След смъртта ѝ испанският премиер Педро Санчес също изрази съболезнования, като случаят отново постави във фокуса спора за жилищната политика в страната.