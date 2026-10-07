Новини
Търси
Подкаст
Свят

Почина 87-годишната МариКармен, чието изгонване от дома ѝ разтърси Испания

Почина 87-годишната МариКармен, чието изгонване от дома ѝ разтърси Испания
X / @Nassreddin2002

Случаят на МариКармен Абаскал се превърна в символ на жилищната криза и предизвика масови протести в страната

Почина 87-годишната МариКармен Абаскал, чието принудително извеждане от дома ѝ в Мадрид се превърна в символ на жилищната криза в Испания и предизвика масови протести.

За смъртта ѝ съобщи Синдикатът на наемателите в Мадрид.

МариКармен беше изведена принудително от жилището си на 23 септември. Тя беше живяла в апартамента в мадридския квартал "Ретиро" от 1956 година - общо 71 години. След извеждането ѝ беше транспортирана до болница.

Случаят ѝ предизвика силен обществен отзвук и се превърна във фокус на протестите срещу високите наеми, недостига на достъпни жилища и принудителните извеждания в Испания. Десетки хиляди хора излязоха на демонстрации в различни градове в нейна подкрепа.

Жилището е било придобито от компанията Urbagestión, която оспорва продължаването на стария договор за наем. След съдебен спор процедурата приключи с принудителното извеждане на Абаскал.

По-рано компанията е поискала значително увеличение на наема, който МариКармен не е могла да плаща. Според испански медии предложената сума е била многократно по-висока от предишния ѝ наем.

Случаят предизвика допълнително напрежение, след като въпреки опитите за посредничество и призивите за спиране на извеждането, то все пак беше изпълнено. МариКармен се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на движението за достъпно жилище в Испания.

След смъртта ѝ испанският премиер Педро Санчес също изрази съболезнования, като случаят отново постави във фокуса спора за жилищната политика в страната.

Още по темата

Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори

Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори

Педро Санчес оглавява глобална социалистическа мобилизация срещу крайнодесните

Педро Санчес оглавява глобална социалистическа мобилизация срещу крайнодесните

Пучдемон след решението за амнистията: Днес нищо не се решава между Испания и Каталуния

Пучдемон след решението за амнистията: Днес нищо не се решава между Испания и Каталуния

24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 5 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 6 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 7 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 13 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 20 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 28 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 38 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела