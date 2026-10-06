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24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания
AP/БТА

Протестиращите настояват за достойни заплати

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха, че ще организират 24-часова обща стачка, предават световните агенции.

Протестиращите настояват за заплати, позволяващи достъп до достойни жилища.

Решението на синдикалните организации е в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна.

Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката.

В общо изявление организациите посочват, че „е дошло време за социален отговор“, като изтъкват нарастващите разходи за жилище и недостатъчните заплати като основните фактори, провокирали това решение. 

Самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември.

Синдикатите предлагат план от десет точки относно правото на жилище, като призовават за „социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на Закона за правото на жилище".

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