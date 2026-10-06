24-часова обща стачка обявиха двата най-големи синдиката в Испания

Двата най-големи синдиката в Испания обявиха, че ще организират 24-часова обща стачка, предават световните агенции.

Решението на синдикалните организации е в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна.

Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката.

В общо изявление организациите посочват, че „е дошло време за социален отговор“, като изтъкват нарастващите разходи за жилище и недостатъчните заплати като основните фактори, провокирали това решение.

Самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември.