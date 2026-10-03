70 000 души протестираха в Мадрид заради жилищната криза, демонстрации имаше в над 50 града в Испания

Протестите срещу жилищната криза в Испания продължиха и днес, като около 70 000 души се събраха на демонстрация в Мадрид. Част от участниците носеха плакати с призив за общонационална стачка. Във Валенсия демонстрацията прерасна в сблъсъци с полицията, а общо над 50 протеста бяха организирани в градове в цялата страна, предаде ЕФЕ.

Масовите демонстрации са организирани от Съюза на наемателите и идват ден след като Конгресът на депутатите отхвърли внесените от правителството мерки за справяне с жилищната криза.

Парламентарното поражение на правителството на малцинството засили спекулациите, че премиерът Педро Санчес може да обяви предсрочни избори, вместо да изчака редовния вот, насрочен за 2027 г.

Вестник "Паис" съобщи, позовавайки се на източници, близки до Санчес, че премиерът планира през уикенда да оцени общественото недоволство след провала на мерките. След това той ще реши дали да свика предсрочни избори.

Хиляди протестиращи се събраха в ранния следобед на площад "Сибелес" в Мадрид. Те настояха за намаляване на наемите с 50%, въвеждане на безсрочни договори за наем и отчуждаване на жилища, притежавани от "хищническите фондове".

Говорителката на Синдиката на наемателите Валерия Раку заяви, че протестите са подхранени от общественото недоволство след изгонването на възрастна жена от дома ѝ в Мадрид на 23 септември.

"Вчера установихме, че имаме Конгрес, заложник на рентиерството. Конгрес, напълно откъснат от реалността на улицата, напълно откъснат от това социално мнозинство, от този социален консенсус, който съществува сред цялото ни население, че рентиерството е рана в нашето общество и че трябва да му сложим край", заяви Раку.

Тя коментира и спекулациите за възможни предсрочни избори, като предупреди, че протестите ще продължат, ако жилищният проблем не бъде решен.

"Това е предупреждение към всички. Няма да търпим още четири години, без да се заемем с решаването на проблема в страната ни. Това ще продължи, докато… всичко се промени", каза тя и призова за общонационална стачка.

Междувременно демонстрацията във Валенсия беше белязана от сблъсъци с полицията. Силите на реда охраняваха сграда, в която се провеждаше конгрес, посветен на инвестициите в недвижими имоти.

При сблъсъците, избухнали в края на демонстрацията, са били ранени девет служители на Националната полиция, съобщиха полицейски източници.

В Барселона планираният протест беше отменен заради неблагоприятните метеорологични условия.

Масовите протести поставят жилищната криза в центъра на обществения и политическия дебат в Испания, непосредствено след парламентарното отхвърляне на правителствените мерки и на фона на спекулациите за възможни предсрочни избори.