Пучдемон след решението за амнистията: Днес нищо не се решава между Испания и Каталуния

Бившият председател на каталунското правителство Карлес Пучдемон заяви, че решението на Конституционния съд на Испания за прилагане на амнистията не слага край на политическия конфликт между Мадрид и Каталуния. Той отправи остри критики към испанските институции, които според него са възпрепятствали амнистията по политически причини.

„Днес нищо не се решава в отношенията между Испания и Каталуния. Амнистията сама по себе си не е решението“, заяви Пучдемон часове след като Конституционният съд нареди на Върховния съд да приложи закона спрямо него.

Каталунският политик защити решението си да напусне Испания преди девет години и определи избрания от него път като „стратегия на изгнанието“.

Пучдемон обаче не разкри кога възнамерява да се завърне в страната. Адвокатът му Гонсало Бойе заяви пред TV3, че конкретна дата все още няма, тъй като се изчаква Върховният съд окончателно да прекрати производството.

„Това не би трябвало да отнеме много време, но все още не е направено. След това той ще реши датата“, обясни Бойе.

Евентуалното завръщане на Пучдемон може да се превърне във важен фактор в предстоящата предизборна кампания. Желанието му е то да бъде символичен момент на единство за каталунските сепаратистки сили, обединени около референдума за независимост от 1 октомври 2017 г.

Подобно обединение обаче изглежда трудно на фона на влошените отношения между партията на Пучдемон Junts и Републиканската левица на Каталуния (ERC), както и засилването на Aliança Catalana.

Пучдемон използва първата си публична реакция след решението на Конституционния съд и за нови критики към институциите, които според него са блокирали прилагането на амнистията.

„Дотук стигна заповедта да се поставят пречки“, заяви той.