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Българската гимнастика загуби голямо име - почина Анастасия Митова

Българската гимнастика загуби голямо име - почина Анастасия Митова

Бившата национална състезателка и селекционер на женския отбор на България остави трайна следа в спорта

Българската федерация по гимнастика съобщи за кончината на Анастасия Митова - изтъкнато име в спортната гимнастика, заслужил треньор и дългогодишен деятел.

Митова е родена на 23 септември 1946 година. Тя е била национална състезателка, а след края на активната си кариера посвещава живота си на треньорската професия.

Работи с женското направление в ЦСКА, а между 1985 и 1989 година е старши треньор на националния отбор на България за жени.

За своя принос към развитието на спортната гимнастика Анастасия Митова е удостоена със званието „Заслужил треньор“. Тя е била и член на Техническия комитет по женска спортна гимнастика към Европейския съюз по гимнастика.

След края на професионалната си кариера в България Митова продължава да предава своите знания и опит като треньор и университетски преподавател в Мексико.

Със своя професионализъм, отдаденост и дългогодишна работа Анастасия Митова остави трайна следа в българската и международната гимнастика.

Поклон пред паметта ѝ!

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