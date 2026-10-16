Три деца и учител загинаха при стрелба в начално училище в Орегон

Четирима души, сред които три деца и учител, са загинали при стрелба в началното училище Silver Rail в град Бенд, щата Орегон. Нападателят е 16-годишен младеж, който е бил прострелян смъртоносно от въоръжен гражданин, преди полицията да влезе в сградата, съобщават местните власти.

Жертвите сред учениците са на 5, 8 и 11 години. Друго дете на 7 години и 54-годишна учителка са настанени в болница в критично състояние.

Нападателят проникнал в училището със стрелба

По думите на началника на полицията в Бенд Майк Кранц първият сигнал е подаден от човек, станал обект на многократни изстрели от въоръжен с дългоцевно оръжие нападател. Малко след това са получени десетки обаждания за стрелба в училищната сграда.

Полицейските екипи пристигнали в 13:02 ч. местно време, но междувременно 16-годишният стрелец вече бил прострелян от въоръжен гражданин, който го забелязал да влиза в училището и го последвал.

При влизането си в сградата служителите на реда установили, че нападателят е мъртъв.

Според първоначалните данни младежът, който е местен жител, е успял да проникне в училището, след като стрелял по заключените входни врати. Мотивите му все още се изясняват.

Родители чакаха с часове новини за децата си

В учебното заведение се обучават между 400 и 450 деца, а персоналът наброява над 40 души.

След нападението училището е било блокирано, а учениците са евакуирани с автобуси под полицейски съпровод до специално определено място, където да се срещнат със семействата си.

Ръководителят на училищния район Bend-La Pine Стив Кук определи случилото се като „немислима трагедия“.

„Съкрушени сме. Ужасени сме. Това е от нещата, за които се чува на други места, и се молиш никога да не се случи тук“, заяви той.

Заради трагедията всички учебни занятия, извънкласни дейности и спортни събития в района в петък са отменени.

Над 360 масови стрелби в САЩ от началото на годината

Случаят отново поставя въпроса за насилието с огнестрелни оръжия в Съединените щати.

Според данни на организацията Gun Violence Archive от началото на годината в страната са регистрирани над 360 масови стрелби. Организацията определя като масова стрелба инцидент, при който са простреляни най-малко четирима души, без да се брои нападателят.

Разследването на трагедията в Орегон продължава, като властите работят за установяване на мотивите на 16-годишния извършител.