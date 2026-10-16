Три деца и учител загинаха при стрелба в начално училище в Орегон
Нападателят е 16-годишен младеж, който е бил прострелян смъртоносно от въоръжен гражданин
Четирима души, сред които три деца и учител, са загинали при стрелба в началното училище Silver Rail в град Бенд, щата Орегон. Нападателят е 16-годишен младеж, който е бил прострелян смъртоносно от въоръжен гражданин, преди полицията да влезе в сградата, съобщават местните власти.
Жертвите сред учениците са на 5, 8 и 11 години. Друго дете на 7 години и 54-годишна учителка са настанени в болница в критично състояние.
Нападателят проникнал в училището със стрелба
По думите на началника на полицията в Бенд Майк Кранц първият сигнал е подаден от човек, станал обект на многократни изстрели от въоръжен с дългоцевно оръжие нападател. Малко след това са получени десетки обаждания за стрелба в училищната сграда.
Полицейските екипи пристигнали в 13:02 ч. местно време, но междувременно 16-годишният стрелец вече бил прострелян от въоръжен гражданин, който го забелязал да влиза в училището и го последвал.
При влизането си в сградата служителите на реда установили, че нападателят е мъртъв.
Според първоначалните данни младежът, който е местен жител, е успял да проникне в училището, след като стрелял по заключените входни врати. Мотивите му все още се изясняват.
Родители чакаха с часове новини за децата си
В учебното заведение се обучават между 400 и 450 деца, а персоналът наброява над 40 души.
След нападението училището е било блокирано, а учениците са евакуирани с автобуси под полицейски съпровод до специално определено място, където да се срещнат със семействата си.
Ръководителят на училищния район Bend-La Pine Стив Кук определи случилото се като „немислима трагедия“.
„Съкрушени сме. Ужасени сме. Това е от нещата, за които се чува на други места, и се молиш никога да не се случи тук“, заяви той.
Заради трагедията всички учебни занятия, извънкласни дейности и спортни събития в района в петък са отменени.
Над 360 масови стрелби в САЩ от началото на годината
Случаят отново поставя въпроса за насилието с огнестрелни оръжия в Съединените щати.
Според данни на организацията Gun Violence Archive от началото на годината в страната са регистрирани над 360 масови стрелби. Организацията определя като масова стрелба инцидент, при който са простреляни най-малко четирима души, без да се брои нападателят.
Разследването на трагедията в Орегон продължава, като властите работят за установяване на мотивите на 16-годишния извършител.