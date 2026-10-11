Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити победи Ливърпул с 3:0 на „Анфийлд“ в големия сблъсък от шестия кръг на английската Висша лига.

„Гражданите“ бяха посрещнати враждебно от домакинските привърженици заради финансовото дело срещу клуба. Феновете на Ливърпул издигнаха плакати и отправиха скандирания към гостите, които обжалват решението по обвиненията за нарушения.

Атмосферата извън терена не повлия на футболистите на Сити, които се възползваха максимално от ключовите моменти след почивката.

Първото полувреме премина без сериозни положения пред двете врати. Веднага след подновяването на играта Ливърпул създаде опасност чрез Люис Кумас, но Джанлуиджи Донарума спаси удара му.

Ерлинг Холанд направи голям пропуск малко след изтичането на час игра. Само няколко минути по-късно обаче мачът се промени напълно.

В 62-рата минута Райън Гравенберх получи втори жълт картон и остави Ливърпул с десет души.

Сити се възползва почти веднага. В 65-ата минута Холанд се оказа на точното място след отразена топка и с добавка откри резултата.

Само три минути по-късно Жереми Доку удвои преднината на гостите. Белгийският национал получи отличен пас и с прецизен удар изпрати топката в горния десен ъгъл.

Ливърпул не успя да реагира, а десет минути преди края Раян Шерки оформи крайното 3:0.

С победата Манчестър Сити запази перфектния си актив от 18 точки и оглавява класирането след шест изиграни срещи. Ливърпул остава на деветата позиция с 9 точки.