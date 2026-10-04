Играч на Ливърпул попадна в списъка „Миротворец“ за врагове на Украйна

Сериозен скандал избухна около защитника на Ливърпул Милош Керкез. Футболистът на английския гранд е бил добавен в базата данни на украинския сайт „Миротворец“ след мача от Лигата на нациите между Унгария и Уракйна (0:1) в Будапеща. В края на срещата се стигна до спречкване между играчи на двата отбора, а Керкез се намеси в конфликта и хвана украинския футболист Виктор Циганков за фланелката.

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След двубоя бащата на Керкез наля масло в огъня с публикация в социалните мрежи. На нея Себастиан Керкез качва снимка на сина си, заедно с песента „Руски рай“ на руската група АК-47. Постът предизвика остра реакция в Украйна. Впоследствие Милош и Себастиан Керкез са добавени в списъка на портала „Миротворец“.

„Миротворец“ (Myrotvorets) е неофициален украински уебсайт и публична база данни, създадена през 2014 г. от групата „Народен тил“ (в частност Роман Зайцев), която съдържа лична информация за лица, определяни от създателите си като противници на националната сигурност на Украйна.

Случаят предизвика реакция и в Унгария. Политикът Балаш Хидведзи остро разкритикува действията на украинския портал и ги определи като сериозна заплаха и провокация.

„Фактът, че Милош Керкез и баща му бяха поставени в украинския списък за ликвидация след мача между Унгария и Украйна миналата седмица, е открита заплаха и провокация към всички унгарци“, пише Хидведзи.