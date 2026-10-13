Стивън Джерард: Титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард смята, че Манчестър Сити трябва да бъде лишен от спечелените титли между 2009 и 2018 година или до постиженията на клуба да бъде поставен специален знак като наказание за нарушаването на финансовите правила на Висшата лига.

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Бившият капитан на мърсисайдци настоява за сериозни санкции срещу „гражданите“, включително забрана за трансфери и отнемане на точки в продължение на няколко сезона. Според него наказанието трябва да остави траен отпечатък и да послужи за пример. Независима комисия установи, че Манчестър Сити е нарушил правилата на Висшата лига за предоставяне на точна финансова информация в периода между сезоните 2009/2010 и 2017/2018.

Джерард така и не успя да спечели титлата в английския елит. През сезон 2013/2014 той беше част от състава на Ливърпул, който завърши на второ място, на две точки зад Манчестър Сити.

„Не бих искал отделни футболисти да връщат каквото и да било. Не мисля, че това би било правилно. Аз не бих приел нищо. Примирил съм се с положението си и с постигнатото от мен“, заяви Джерард в предаването Overlap Daily.

„Що се отнася до клуба обаче, титлите трябва да им бъдат отнети. Според мен трябва да се създаде исторически прецедент, дори това да означава да се постави звездичка до всичките им постижения през тези години. Трябва да има поне една звездичка, защото тогава няма значение дали титлите ще бъдат отнети, или не. Всеки ще знае какво се е случило и защо“, добави бившият капитан на Ливърпул.

46-годишният англичанин отхвърли възможността Манчестър Сити да бъде изваден от Висшата лига и изпратен в Чемпиъншип. Според него подобна мярка би поставила в неизгодна позиция клубовете, които се борят за промоция в елита.

„Мисля, че трябва да има забрана за трансфери и отнемане на точки за определен период. Трябва да бъдат накарани да страдат така, както са карали всички останали да страдат през тези девет-десет години, в които са го правили“, завърши Джерард.