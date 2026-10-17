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Манчестър Сити със 7 от 7 във Висшата лига

Манчестър Сити със 7 от 7 във Висшата лига
БТА

Ливърпул с измъчена победа срещу девет от Брентфорд

Манчестър Сито продължава да ниже победи напук на проблемите извън терена. Тимът на Енцо Мареска записа седми пореден успех във Висшата лига и събра пълен актив от 21 точки на върха в класирането. „Небесносините" се справиха трудно с новака Ипсуич след 3:2 на своя „Етихад".

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Голямата разлика отново направи головата машина Еринг Холанд. Норвежецът вкара второто и третото попадение, и вече има общо 15 във всички турнири от началото на сезона. Той можеше да оформи своя хеттрик в 85-ата минута, но се оказа, че има засада на съотборника му Енцо Фернандес.

Манчестър Сити можеше спокойно да завърши мача, но Ипсуич реализира от дузпа в самия край за 3:2 и 12-минутното добавено време донесе неспокойнство за домакините. Все пак те удържаха и продължават с перфектния си старт на сезона.

Ливърпул спечели трудно като гост на Брентфорд с 2:1. „Пчелите" завършиха срещата с двама души по-малко на терена след червени картони на Ярмолюк (45+8') и Янелт (90+2'). Те поведога с гол на Люис-Потър в края на първото полувреме, но численото предимство позволи на Ливърпул да обърне след почивката. Виктор  Муньос (62') и Александър Исак (70') бяха точни за „червените".

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