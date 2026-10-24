Тиери Анри иска специални футболни обувки за жените

Тиери Анри се включи в разработването на футболни обувки, съобразени специално с нуждите на състезателките. Световният шампион с Франция работи по инициативата като футболен директор на швейцарския спортен бранд On.

„Има футболистки, които използват обувки за мъже, а това не е нормално“, заяви Анри. Според него развитието на женския футбол трябва да бъде подкрепено и от екипировка, съобразена с анатомичните и физическите особености на състезателките.

В проекта участва футболистката на Барселона Сидни Шертенлайб. Тя предоставя обратна връзка от гледната точка на професионален състезател, за да бъдат подобрени комфортът, теглото и поведението на обувките на терена.

Компанията използва технологията LightSpray – автоматизиран процес за създаване на изключително лека горна част без шевове. Световното първенство за жени в Бразилия през 2027 година е посочено като възможна сцена за международното представяне на новите продукти.

Инициативата е част от стратегията на On за по-сериозно навлизане във футбола. Целта е технологичните разработки да отговорят на реалните потребности на състезателките и да запълнят дългогодишна празнина на пазара.