Голямото отрезвяване на европейския либерализъм

Едно от най-интересните явления в европейския политически живот е промяната, която започва да се забелязва сред част от либералната общност. Хора, които дълго време защитаваха определени позиции по въпросите на миграцията и интеграцията, постепенно започват да преосмислят убежденията си. Случващото се във Франция е поредният повод за този разговор, но по-важното е друго: все повече либерали осъзнават, че добрите намерения не са достатъчни, когато политическите решения имат реални последствия.

Години наред критиката към миграционните политики често беше посрещана с недоверие в определени либерални среди. Самото поставяне на въпроси за контрола върху границите, интеграцията и културните различия понякога се възприемаше като отстъпление от либералните ценности. Така се стигна до парадоксална ситуация, в която част от хората, претендиращи да защитават свободното мислене, започнаха да избягват неудобни теми.

Днес обаче реалността налага преосмисляне. И това не би трябвало да се възприема като поражение на либерализма, а като възможност той да се освободи от собствените си догми.

Позицията на Явор Божанков и знакът за промяна

В този контекст заслужава внимание и позицията на Явор Божанков, който повдига въпроса за проблемите на Европа с ислямизацията. Когато подобни теми се поставят от представители на либералното политическо пространство, това е знак, че започва промяна в самия начин, по който се води общественият разговор.

Същественото не е просто, че определен политик е изразил позиция по чувствителна тема. По-важно е, че все повече хора започват да разбират необходимостта от разграничаване между либералните принципи и конкретните политики, които се оправдават с тях.

Защото да бъдеш либерал не означава да подкрепяш всяко решение, представено като хуманно, прогресивно или толерантно. Означава да можеш да го подложиш на критична оценка, да прецениш последствията му и да признаеш, когато не работи.

Нелегалната миграция и културните различия

Масовата нелегална миграция поставя сериозни предизвикателства пред европейските държави. Когато липсва ефективен контрол, когато процедурите не функционират добре и когато интеграцията се проваля, последствията за обществото не могат да бъдат пренебрегвани. Държавите трябва да имат ясни правила за влизане и пребиваване, както и капацитет да ги прилагат. Това е въпрос на отговорност, а не на политическа принадлежност.

Но тук е важно да направим едно принципно разграничение: проблемът не е в произхода, националността или религията на хората, а в конкретните политики, поведението и трудностите, които възникват при съвместното съществуване на различни култури.

Всички сме равни по човешко достойнство. Никой не е по-малко ценен заради мястото, на което е роден, езика, който говори, или религията, която изповядва. Но равенството между хората не означава, че културните различия не съществуват или че интеграцията се случва автоматично.

Различните общества имат различни представи за авторитета, личната свобода и отношенията между половете. Успешната интеграция изисква усилия, разбиране и от двете страни, както и ясна обща рамка от закони и правила.

Същевременно не бива да изпадаме в противоположната крайност и да превръщаме отделни случаи в присъда над цели общности. Както безкритичното отричане на проблемите е грешка, такава е и склонността да приписваме еднакви качества на милиони хора заради техния произход.

Завръщане към класическия либерализъм на Джон Лок

Може би точно затова днес е необходимо да си припомним идеите на Джон Лок, един от основоположниците на класическия либерализъм. В центъра на неговата философия стоят свободата на индивида, естествените права и ограничаването на произвола на политическата власт.

Тези принципи предполагат не сляпа вяра в определени политически решения, а критично отношение към тях. Индивидуалната свобода не е идеологически лозунг, а принцип, който изисква последователност.

Завръщането към Лок означава и отказ от идеята, че либералната идентичност задължава човек да поддържа определени позиции независимо от резултатите им. Истинският либерализъм предполага свобода на мисълта, рационален спор и готовност за преосмисляне на собствените убеждения.

Отрезвяването като възможност

Промяната в нагласите на част от либералната общност е възможност за възстановяване на един по-смислен политически дебат. Дебат, в който миграцията може да бъде обсъждана без идеологически табута, културните различия могат да бъдат признавани без предразсъдъци, а политическите решения могат да бъдат оценявани според последствията им.

Истинското отрезвяване на либерализма започва тогава, когато той отново постави разума над догмата, реалността над идеологическите очаквания и принципите над политическата принадлежност. Не е необходимо да избираме между наивността и предразсъдъците. Необходимо е да имаме смелостта да мислим самостоятелно.

Автор: Михаил Анастасов