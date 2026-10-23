ВМРО - "Дамоклевият меч на Балканите", който е навсякъде и никъде

"Ние сме българи и всякога работим и ще работим за обединението на българщината. А всички други формули са етап за постигане на тая цел!"

-Дамян Груев, основател на ВМРО, наричан "волята на организацията".

133 години по-късно борбата за най-великия общочовешки идеал - свободата - продължава. И ще продължава, докато и един българин бива застрашен, където и да се намира.

ВМРО е задача, ежедневие, чест, отговорност и преди всичко завет. Завет, оставен от поколение борци за свободата на поробените български земи - Македония и Тракия. Завет, заради който десетки хиляди българи оставиха костите си за освобождението на своите сънародници във въстанията и войните за национално обединение. Завет, който ни задължава и днес да помним и да се прекланяме пред ВМРО и пред най-святата общочовешка идея и борба - тази за свободата.

Началото - 23 октомври 1893 година

След освобождението на България през 1878 година и Берлинския конгрес държавността е възстановена, но големи части от етническото землище на родината остават поробени. На дневен ред в обществото излиза идеята за създаването на революционна организация, която да се бори за освобождението на останалите под робство българи. Първите стъпки към създаването на такава организация са трудни, но дългоочакваният момент настъпва на 23 октомври 1893 година, когато шестима родолюбиви българи, от които Даме Груев, д-р Христо Татарчев, Андон Димитров, Петър Попарсов, Иван Хаджиниколов и Христо Батанджиев, създават ВМОРО.

"Мислихме да създадем организация по образеца на революционната организация в България преди освобождението, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски!", казва Даме Груев в спомените си пред Любомир Милетич.

Илинденско-преображенското въстание

ВМРО е организатор на най-големия бунт срещу османската тирания в Македония и Одринско - Илинденско-Преображенското въстание - върхът на българската национална революция.

Обхванало територията от Охрид до Черно море, въстанието остава най-масовото и добре организирано в новата българска история. То е пример за героизма и саможертвата на македонските и тракийските българи, дали живота си за обединението на родината. Илинденско-Преображенското въстание е пример за поколения македонски революционери, които са продължавали и помнели борбата за българщината.

"Това бе гласът на първата клетва, положена преди десет години от Дамян Груев в Солун и израсла във всенародно съзаклятие: безумно дързък боен зов към империята на султаните; зов за братска помощ към освободените оттатък Рила и Родопите; зов за човешко съчувствие и за правда към целия цивилизован свят... Тъкмо това обстоятелство, че въстанаха най-отдалечените от България и най-съседни до Гърция македонски краища, дойде да подчертае самородния български характер на движението против турската тирания... Въстанието в Битолско и Одринско беше масово. Целият народ се вдигна на крак и свърза съдбата си - живот, имот и чест - с изхода на борбата. Никое друго въстание на Балканите не струва в толкова късо време толкова много опустошения и невинни човешки жертви. В лицето на въстаналите македонци Турция виждаше най-завършеното въплъщение на българското бунтарство. Ето защо Илинденският подвиг е не само най-висшата точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода!"

Това пише историкът на ВМРО Христо Силянов, описвайки въстанието.

Вътрешната организация се включва редом с българската армия във войните за национално обединение, като взема участие в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

След подписването на Ньойския договор Македония отново остава под чужда власт, а организацията е възстановена от Тодор Александров. ВМРО продължава да брани поробеното българско население в етническите български земи. След смъртта на великия войвода Александров организацията е поета от младия Иван Михайлов, който успява да пригоди ВМРО към нова тактика и да засили нейната мощ.

Ето какво пише за ВМРО австрийският вестник Tagespost от 1928 г.: "Лозунгът на Организацията е: "Свобода или смърт"! Нейните привърженици не се предават живи на неприятеля. Те знаят само едно: борба срещу чуждото насилническо господство... ВМРО е Дамоклевият меч на Балканите - тя не може да се хване и където се слага въоръжената ѝ ръка, там остават кървави следи. Тя е навсякъде и никъде."

Ето както казва членът на английския Кралски институт за международни отношения Жорж Суир в интервю пред вестник Buenos Aires Herald от 15 май 1934 година: "Никой честен човек не ще остане нетрогнат от самопожертвованието и смелостта, които съществуват. Аз почувствах ентусиазма, който подхранва тези подвизи. Фактът е, че ВМРО остава най-мощната революционна организация в света... Днес Михайлов държи в Европа едно положение на извънредна важност, защото изглежда, че в неговата сила е да избере между мир или война на Балканите."

Макар и за кратко България е обединена в периода на Втората световна война, а Македония - свободна. За голямо нещастие на българската нация след края на войната много българи остават извън пределите на родината, а страната бива окупирана.

Заветът на ВМРО

Дори след промените и "независимостта" на днешна Северна Македония и до ден днешен българите продължават да бъдат преследвани, бити и асимилирани.

Подобен е случаят с нашите сънародници в българските Западни покрайнини в днешна Сърбия. Множество са примерите и за другите българи, останали извън пределите на отечеството, като тези в Егейска Македония и Тракия.

Което показва едно - българският национален въпрос е жив и нерешен. А докато има български национален въпрос, ще има и ВМРО. Докато има и един българин, който няма човешки права и свободи, ще има нужда от организацията. ВМРО е заветът за обединена България, ВМРО е веруюто за единството на българската нация от Охридското езеро до Черно море и от Дунав до Бяло море.

"Нека утрешните поколения знаят, защото времето отминава, а нашата преходност е налице, че ние направихме ВМРО не за да правим две Българии, а защото нямаме една целокупна!"

-Иван Михайлов, последният исторически лидер на ВМРО.

Да живее свободна Македония!

Да живее обединена България!

Вечна слава!

Автор: Калоян Христов