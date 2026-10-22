Най-важното от спорта на 22.10.2026 година

Левски покори Пилзен след драматичен европейски спектакъл

Левски постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа, след като надви Виктория Пилзен с 2:1 като гост. Домакините владееха повече топката и създадоха няколко опасности, но Светослав Вуцов и защитата на „сините“ запазиха вратата си. В края на първото полувреме Евертон Бала преодоля Вигеле и даде аванс на българския шампион.

След почивката Виктория увеличи натиска и поиска дузпа за игра с ръка на Марко Груич, но след проверка с ВАР наказателен удар не беше отсъден. Чехите все пак изравниха чрез Кабонго, който се разписа след центриране. Левски обаче реагира почти веднага - Мехди Мубарик изведе Рейналдо с прецизно подаване, а нападателят реализира за 2:1.

В заключителните минути домакините потърсиха ново изравняване, но футболистите на Хулио Веласкес останаха концентрирани и удържаха ценния успех. Акрам Бурас се завърна в игра след продължително отсъствие, а последният сигнал узакони първата победа на „сините“ в основната фаза. След поражението от Залцбург и равенството с НЕК Ниймеген Левски вече има четири точки и направи важна крачка към елиминациите.

ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

ЦСКА спечели първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите след драматично равенство 2:2 при гостуването на Нордселанд. „Червените“ започнаха силно, а след греда на Стефано Сенси високата им преса даде резултат. Леандро Годой се възползва от отнета в близост до датската врата топка и откри резултата.

Нордселанд стигна до пълен обрат след почивката с две попадения на Ибрахим Адел. Първо нападателят се възползва от грубо недоразумение между Дейвид Пастор и Фьодор Лапоухов, а малко по-късно проби през защитата на ЦСКА и отбеляза за 2:1. Домакините обаче останаха с десет души след втори жълт картон на капитана Йепе Янсен.

ЦСКА използва численото си предимство и изравни в заключителните минути. Годой реализира второто си попадение в срещата, а след продължителна проверка с ВАР голът беше признат. След поражението с 1:2 от Монако на старта отборът на Маркус Гиздол показа характер във Фарум и заслужи първата си точка в турнира.

Трабзонспор без фенове срещу ЦСКА в София

Трабзонспор няма да разчита на подкрепата на своите привърженици при гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите на 26 ноември.

УЕФА наложи на турския клуб глоба от 80 000 евро и забрана да продава билети на свои фенове за следващия си мач като гост в европейските турнири. Санкцията е заради използването на пиротехнически средства и хвърлянето на предмети при победата с 4:2 над КуПС във Финландия.

Трабзонспор е глобен с още 15 000 евро за навлизане на привърженици на терена и с 5000 евро за нанесени щети. Клубът трябва да се свърже с КуПС в срок от 30 дни, за да уреди обезщетението за 13 счупени седалки и пораженията по терена, причинени от пиротехнически средства.

Хелмут Марко посочи Никола Цолов за титуляр в Рейсинг Булс

Рейсинг Булс трябва да избере Никола Цолов за титулярен пилот през сезон 2027, заяви бившият съветник на Ред Бул Рейсинг Хелмут Марко пред австрийското издание „Кроне“.

Именно Марко привлече българския талант в програмата за млади пилоти на Ред Бул. Според австриеца предоставянето на място на Цолов ще бъде в пълно съответствие с философията на компанията.

„Съгласен съм с това, което казваше Дитрих Матешиц: „Ние не купуваме звезди, ние създаваме звезди“. Винаги сме търсили собствени пилоти, които могат да печелят състезания. С малки изключения това работеше“, заяви Марко.

Той беше категоричен и при сравнението между Цолов и настоящия пилот на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън.

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид ще има сериозно присъствие на церемонията по връчването на „Златната топка“, след като бойкотира последните две издания, съобщава френският вестник „Екип“.

Испанският клуб отказа да присъства през 2024 година, след като стана ясно, че Родри е изпреварил Винисиус Жуниор за голямото отличие. Година по-късно единственият представител на Реал Мадрид на галата беше футболистката Каролин Уеър.

Този път клубът ще изпрати голяма делегация в Лондон. Сред присъстващите се очаква да бъдат четиримата номинирани за „Златната топка“ Килиан Мбапе, Марк Кукурея, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор.