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ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд
Facebook/CSKA

Годой отбеляза два гола, а вторият беше признат след дълго разглеждане с ВАР.

ЦСКА спечели първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите след драматично равенство 2:2 при гостуването на Нордселанд. „Червените“ поведоха рано, допуснаха обрат след две попадения на Ибрахим Адел, но Леандро Годой донесе точката в края.

Отборът на Маркус Гиздол започна агресивно и още в първата минута Стефано Сенси разтресе напречната греда. Малко по-късно високата преса на гостите даде резултат - ЦСКА отне топката близо до вратата на домакините, а Годой завърши атаката за 0:1.

Българският тим продължи да създава положения, но не успя да увеличи преднината си. Нордселанд постепенно изравни играта и можеше да отбележи след удар с глава на Адел, но Фьодор Лапоухов направи великолепно спасяване.

Датчаните изравниха в началото на второто полувреме след грубо недоразумение между Дейвид Пастор и Лапоухов. Адел се възползва от грешката и изпрати топката в опразнената врата.

Нападателят на Нордселанд нанесе втори удар по ЦСКА малко по-късно. Той проби през отбраната на „червените“ и с точен изстрел преодоля Лапоухов за 2:1.

Ситуацията се промени, когато капитанът на домакините Йепе Янсен получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко. Гиздол реагира с офанзивни смени, а ЦСКА наложи натиск в търсене на изравняването.

Усилията на гостите дадоха резултат в заключителните минути. След продължителна атака топката достигна до Годой, който отбеляза втория си гол в мача. Ситуацията беше разглеждана дълго от ВАР, но попадението остана и резултатът стана 2:2.

В напрегнатия край жълти картони получиха Исак Соле, Бруно Жордао и вратарят на Нордселанд Андреас Хансен. След пет минути добавено време последният сигнал потвърди първата точка на ЦСКА в турнира.

След поражението с 1:2 от Монако на старта „червените“ показаха характер във Фарум и избегнаха втора поредна загуба в Европа.

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