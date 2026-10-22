На живо: Виктория Пилзен изравнява резултата

Виктория Пилзен и Левски обявиха стартовите си състави за двубоя от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата на стадион "Дусан Арена" в Чехия започва в 22:00 часа българско време.

Воденият от Хулио Веласкес тим се изправя пред поредното сериозно европейско предизвикателство. Столичани ще се опитат да затвърдят представянето си на международната сцена и да спечелят ценни точки в битката за продължаване към елиминационната фаза на турнира.

Домакините, водени от Радослав Ковач, също ще търсят положителен резултат пред собствена публика. Виктория Пилзен разполага с опит в европейските клубни турнири и традиционно е неудобен съперник на своя стадион.

Срещата стартира с натиск от страна на Пилзен, който обаче бе лесно преудолян от Левски. Тимът от Чехия обаче владееше повече топката в първите минути.

До 10-тата минута играта преминаваше без прекъсвания и опасни атаки от страна и на двата отбора.

Първата възможност дойде в 13-тата минута, когато Мемич излезе на стрелкова позиция, но прати топката далеч над вратата на Вуцов.

Левски изпитва затруднения да изпрати топката напред и е притиснат дълбоко в своята половина.

Първият картон в мача дойде след нарушение на Мазир Сула.

Футболист на Виктория остана един на един срещу Вуцов, но вратарят успя да се справи с опасността. Ситуацията се повтори минута по-късно, но този път Алдаир спря нападателят.

Първата опасна възможност за Левски дойде в 24-тата минута. Изстрелът обаче бе спасен от Вигеле.

Виктория Пилзен установи контрол върху топката и тя остана в продължително владение на домакините.

Минути преди края на полувремето играта продължава да е близо до центъра, без реални опасности.

Евертон Бала успя да стреля и да се разпише за 0:1.

Втората част започна с атака за Левски, при която Сула отне топката и подаде в наказателното поле, но се стигна до корнер.

Ладра опита изстрел от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата на Левски. Малко след това, след корнер, имаше спорна ситуация, при която ръката на Груич бе близо до топката, а домакините претендираха за дузпа. ВАР обаче се намеси и след обзорна проверка, наказателен удар не бе отсъден.

Евертон Бала направи невероятен пробив през центъра и подаде на Сержиньо, но той бе затворен и обезвреден.

Веласкес направи първата смяна в срещата, като замени Мазир Сула с Око-Флекс.

След центриране Кабонго успя да прати топката във вратата на Вуцов и да изравни.

Виктория Пилзен - Левски 1:1

Стартови състави:

Виктория Пилзен: Флориан Вигеле, Денис Вавро, Денис Вишински, Сампсън Дуех, Кристоф Кабонго, Томаш Ладра, Амар Мемич, Тобиаш Палишчак, Патрик Хрошовски (К), Лукаш Черв, Шейх Умар Суаре.

Резерви на Виктория Пилзен: Матей Видра, Адам Габриел, Мерхас Доски, Иржи Панош, Стефан Пиргич, Филип Пребсъл, Салим Фаго Лавал, Александър Сойка, Карел Спачил, Мохамед Туре, Доминик Тяпай, Бабукар Фаал.

Левски: Светослав Вуцов, Марко Груич, Кристиан Димитров (К), Евертон Бала, Майкон, Кристиан Макун, Мехди Мубарик, Алдаир Невес, Рейналдо, Сержиньо, Мазир Сула.

Резерви на Левски: Акрам Бурас, Огнян Владимиров, Давид Кусо, Мартин Луков, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Алекс Сентейес, Никола Серафимов, Стивън Стоянчов, Хевертон Сантос.

Главен съдия: Алехандро Ернандес Ернандес (Испания).