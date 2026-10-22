Гиздол след равенството в Дания: Една точка като гост в Европа не е лош резултат

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол похвали футболистите си за силното начало при равенството 2:2 с Нордселанд в Лигата на конференциите, но призна, че представянето на отбора се е влошило след първите 20 минути.

„От една страна съм доволен, а от друга - не толкова. Първите 20 минути бяха много добри за нас. След това стана по-трудно, отколкото очаквахме“, заяви Гиздол пред bTV Action.

Германският специалист посочи изкуственото покритие на стадион „Right to Dream Park“ като едно от основните предимства на датския отбор.

„Те са свикнали да играят на този терен и за тях това беше голямо предимство“, обясни наставникът на „червените“.

Гиздол призна, че Нордселанд е поел контрола върху срещата след почивката, а големите разстояния между линиите на ЦСКА са създали проблеми на тима.

„През втората част те контролираха по-добре мача и разстоянието между линиите ни беше много голямо. Трябва ни повече време, за да работим върху детайлите“, допълни той.

Въпреки пропуснатата възможност за победа треньорът оцени положително спечелената точка при европейското гостуване.

„Когато играеш като гост в Европа и вземеш една точка, това не е лошо“, завърши Маркус Гиздол.