Най-важното от света на 22.10.2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски отправи иронична критика към американския специален пратеник Стив Уиткоф след поредните руски ракетни удари срещу Киев.

Повод за реакцията му стана изказване на Уиткоф, който по време на срещата си с руския президент Владимир Путин го е определил като "хуманист".

"Три вълни балистични ракети са били изстреляни по Киев от руските хуманисти снощи", коментира Зеленски.

Според предоставената информация при атаките 21 ракети са поразили различни райони на украинската столица. Загинали са двама души, а други 34 са ранени.

Украинският държавен глава посочи, че ударите показват липсата на съществена промяна в действията на Москва въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че проявите, определени като незаконни, няма да бъдат допускани през следващите дни. За демонстрациите, организирани от профсъюзи и други официално организирани групи, ще бъдат предлагани алтернативни маршрути с цел да се ограничат щетите по търговските обекти, съобщи Ройтерс.

Изявлението на Макрон последва среща с представители на разузнавателните служби и членове на правителството, посветена на задълбочаващата се криза в страната. Президентът обвини крайнолеви провокатори и вандали за безредиците и грабежите, извършени в събота в различни части на Франция.

По-рано днес властите в няколко френски града наложиха забрани върху планирани демонстрации. Решението дойде след уикенд, белязан от сблъсъци с полицията, грабежи и палежи, определени от Асошиейтед прес като едни от най-сериозните прояви на безредици във Франция през последните години.

В отговор на случващото се правителството засили мерките за сигурност. В отделни райони на Париж и в други градове, където редът вече е възстановен, бяха въведени полицейски часове.

Сред забранените прояви са демонстрациите, планирани за днес в Париж, Лион, Лил и Гренобъл. Ограниченията предизвикаха опасения сред част от обществеността, че могат да засегнат правото на гражданите да организират мирни протести.

Правителства и големи международни компании предприемат спешни мерки за защита на интернет системите си след откриването на сериозни уязвимости в програмния език PHP, използван от огромен брой уебсайтове по света. Проблемът доведе до временно спиране на банкови, транспортни и държавни онлайн услуги, а компанията Cloudflare отчете милиони опити за хакерски атаки само часове след публичното оповестяване на пропуските в сигурността, съобщава Ройтерс.

Кризата започна в сряда, когато редица държавни институции и частни компании временно ограничиха достъпа до сайтовете си като предпазна мярка.

Засегнати бяха онлайн услуги от Япония до Финландия, включително банкови платформи, авиокомпании, железопътни оператори и данъчни администрации.

Случаят разкри колко силно съвременните цифрови услуги зависят от технологии, разработени преди десетилетия, които продължават да бъдат основна част от инфраструктурата на интернет.

Федерален съдия в САЩ разпореди президентът Доналд Тръмп да даде показания под клетва до 11 декември по делото, което води срещу британската обществена медия BBC. Американският държавен глава настоява за обезщетение от 10 млрд. долара заради начина, по който негова реч е била монтирана в документално предаване.

Съдебният спор е свързан с епизод на разследващото предаване Panorama, в който са съединени два различни откъса от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. – деня на щурма на Капитолия във Вашингтон.

Според американския президент монтажът е представил думите му по подвеждащ начин.

По време на съдебното заседание адвокатът на BBC Чарлз Тобин е посочил, че защитата все още не е успяла да разпита Тръмп, въпреки че до края на периода за събиране на доказателства остават само два месеца.

Първоначално разпитът е бил насрочен за 16 октомври, но президентът го е отменил, като се е позовал на „въпроси от национално значение“.