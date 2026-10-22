Най-важното от България на 22.10.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Премиерът Румен Радев отправи остри критики към опозицията, като я обвини в опити да възпрепятства борбата с олигархията. Министър-председателят защити действията на правоохранителните органи и подчерта, че те трябва да се основават единствено на сигнали и данни за корупция.
"Както виждате, злобата е жива, макар и в опозиция", заяви Радев, като обвини политическите си опоненти, че правят всичко възможно да попречат на борбата с олигархията.
Премиерът отхвърли твърденията, че действията на институциите са насочени срещу хора въз основа на етническата им принадлежност.
"Това е абсолютно несъстоятелно твърдение. Тук става въпрос за корупция", категоричен бе той.
ПГ на ДПС ще подаде сигнал до и.ф. главен прокурор с искане за проверка на данни за предполагаем политически натиск от страна на директора на агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански, съобщават от пресцентъра на ДПС.
Според формацията натискът е бил с цел Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“ срещу обещана политическа протекция и закрила.
От формацията искат и да се провери евентуалната връзка с последвалата показна акция на ГДБОП в община Белица, при която бе арестуван кметът на общината.
Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт.
Кметовете на Белица Радослав Ревански и на Сунгурларе Димитър Гавазов остават в ареста. Това стана ясно след съдебното решение по делото срещу двамата, съобщи БНТ.
Те са обвинени във връзка с разследване за предполагаема схема при възлагането на обществени поръчки за милиони евро и съмнения за търговия с влияние.
Според по-рано представената от прокуратурата информация разследването е свързано с обществени поръчки на обща стойност около 7 милиона евро. Разследващите твърдят, че е било търсено неправомерно облагодетелстване в размер между 25 и 35% от стойността на определени договори.
Тези обстоятелства са част от обвинителната версия и към момента не представляват установена с влязла в сила присъда вина.
Европейският парламент отправи критики към българското правителство заради недостатъчно категоричната му позиция спрямо Русия след атаките срещу граждански кораби в Черно море. Евродепутатите настояват София да предприеме конкретни действия за укрепване на регионалната сигурност и да ускори включването си в инициативата на НАТО за противодействие на дронове.
Това съобщава кореспондентът на БНТ в Страсбург.
Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева се намира във ВМА, след като по-рано беше грубо изблъскана от охранител на НСО. Сцената се разигра пред централата на "Прогресивна България" в центъра на София.
При опит да зададе въпрос на председателя на парламента Михаела Доцова, Колтуклиева се приближава с телефона си към колата на Доцова. На видеото се чува, че журналистката задава няколко пъти въпроса защо е саботирано изслушването в НС относно помилванията на Илияна Йотова на "Петричкия Ескобар".
След като председателят на парламента влиза в автомобила, журналистката се опитва да отвори вратата, а по-късно бива изблъскана грубо от охранител. На следващия кадър от публикувано от ПИК видео се вижда Колтуклиева на земята, легнала по гръб. Хора се събират около нея да й окажат помощ.
Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на Националната служба за охрана (НСО) срещу журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята при инцидент с охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
В своя позиция държавният глава определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна.
"Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения", заяви Йотова.
Кандидатът за президент Андрей Гюров поиска оставката на директора на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева в София.
ТАРАЛЕЖ припомня, че Колтуклиева попадна в сблъсък със служители на НСО след политическо събитие в столицата. Според ПИК тя е била откарана с линейка за медицинска помощ.
Гюров осъди употребата на сила срещу граждани, които търсят отговори от управляващите.
"Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията. Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност", заяви той.
Според него агресията и упражняването на сила са недопустими, особено когато става дума за служители, натоварени със задачата да гарантират сигурността.
Националната служба за охрана (НСО) разпореди незабавна и щателна проверка след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева от информационна агенция ПИК. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на службата.
Проверката ще обхване действията на служителите по сигурността по време на мероприятие, на което са присъствали охранявани от НСО лица.
От службата посочват, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от ПИК и други медии, които показват развитието на инцидента.
"При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки", заявяват от НСО.