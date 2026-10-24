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Балкани

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие

Над 200 мигранти бяха открити край Крит за едно денонощие
АР/БТА

Сред тях е имало жени и десет деца

Над 200 мигранти са били открити при няколко отделни случая край гръцкия остров Крит в рамките на едно денонощие, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“ (Kathimerini). Сред тях е имало жени и десет деца. Всички са били транспортирани успешно до сушата.

Всяка година десетки хиляди хора от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка плащат на трафиканти, за да бъдат превозени до Гърция в опит да достигнат Европа.

Според данни на ООН, цитирани от гръцкото издание, около две трети от пристигналите през тази година са граждани на Судан, Бангладеш, Афганистан и Египет. Значително по-малък е делът на мигрантите от Сирия и Йемен – 6,6%.

Маршрутът от Либия към Крит остава основен

Гърция продължава да бъде една от основните входни точки за нелегална миграция към Европа. Сред най-натоварените маршрути е този от източната част на Либия към бреговете на Крит.

От общо около 34 000 мигранти, преминали нелегално през гръцките териториални води, приблизително 20 000 са използвали именно маршрута от Либия към острова.

Друга важна зона за преминаване е сухопътната граница между Гърция и Турция в североизточната част на страната, по поречието на река Марица, известна в Гърция като Еврос. Въпреки изградената гранична ограда, през тази година границата са преминали около 7000 нелегални мигранти.

Вчера гръцките власти съобщиха и за задържането на трима души по подозрение за участие в трафик на 20 чуждестранни граждани.

Крит изпитва недостиг на места за настаняване

Засиленият миграционен поток създава трудности за местните власти на Крит. На острова има само един център за прием на мигранти – в близост до град Ханя, в западната част на острова.

Правителството на премиера Кириакос Мицотакис се опитва да осигури втори център край Ираклион, главния град на Крит, но среща съпротива от местните жители.

Междувременно мигрантите, пристигащи в източната част на острова, се пренасочват към центрове за настаняване в други райони на Гърция.

Атина търси решения на европейско ниво

Гръцкото правителство води преговори с други държави от Европейския съюз за създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза, вероятно в Африка.

Идеята е там да бъдат настанявани хора, които не отговарят на условията за предоставяне на международна закрила, но не могат да бъдат върнати в страните си на произход.

Гръцките власти настояват също за временно спиране на процедурите за предоставяне на убежище на новопристигнали мигранти в периоди на засилен натиск.

По данни на гръцките медии през миналата година в страната са пристигнали близо 49 000 нелегални мигранти. За сравнение, през 2015 г., в разгара на миграционната криза в Европа, броят на пристигналите в Гърция е достигнал почти един милион души, предимно на островите в източната част на Егейско море.

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