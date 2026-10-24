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Албания: Рама сложи маса „за диалог“ пред кабинета си, протестът в Тирана се разширява

Албания: Рама сложи маса „за диалог“ пред кабинета си, протестът в Тирана се разширява

На 12-ия ден от студентските демонстрации към младежите заявиха подкрепа преподаватели, лекари, синдикати и представители на културата и медиите.

Албанският премиер Еди Рама отново предложи разговори с протестиращите. В събота сутринта той публикува видео с маса пред сградата на правителството и документи с надпис „Диалог“. Протестиращите обаче продължават да настояват за оставката му, а местни медии съобщават, че по-ранни покани за разговори пред сградата не са приети. 

Днешната акция се обявява като национален митинг. Подкрепа за студентите заявиха преподаватели, лекари и други здравни работници, синдикати и представители на изкуството, културата и медиите. Очаква се към тях да се присъединят и студенти от други градове. Демократическата партия също призова свои активисти да подкрепят протеста. 

Демонстрациите започнаха с искания за по-добри условия в университетите, по-ниски разходи за обучение и повече подкрепа за студентите. Впоследствие прераснаха в протест срещу корупцията и управлението на Рама. Премиерът заявява, че е готов на диалог, но няма да подаде оставка. Към момента има съобщения за планирания митинг, но не и потвърдена информация за мащаба му или за развоя на акцията. 

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