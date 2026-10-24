ЦСКА 1948 разгроми Ботев Пловдив и прекъсна победната му серия

ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 4:0 в първата среща от 12-ия кръг на Първа лига. Елиаш Франко, Жул Мейер, Петър Витанов и Моатаз Земземи отбелязаха головете за убедителния успех.

Преди началото на двубоя двата отбора почетоха паметта на починалия преди броени дни треньор Юрий Васев.

Домакините доминираха през първото полувреме и поведоха още в 13-ата минута. Даниел Наумов спаси удар с глава на Ектор Куяер, но при добавката Елиаш Франко изпрати топката в опразнената врата. В 29-ата минута Жул Мейер засече с глава центриране на Петър Витанов и удвои аванса.

Минута преди почивката Витанов беше оставен непокрит след изпълнение на корнер и с удар в далечния ъгъл направи резултата 3:0. Ботев имаше две възможности чрез Карлос Алгара, но неговите изпълнения не затрудниха вратаря на столичани.

ЦСКА 1948 продължи да създава положения и през втората част. Георги Русев на два пъти беше близо до попадение, като при втория си опит уцели гредата. В 84-ата минута той подаде към Моатаз Земземи, който оформи крайното 4:0. Малко по-късно гол на Карлуш Меоти за гостите беше отменен заради засада.

Поражението сложи край на серията на Ботев от шест поредни победи. ЦСКА 1948 заема четвъртото място с 25 точки, докато пловдивчани са пети с 19. В следващия кръг столичният тим приема Спартак Варна, а Ботев гостува на Локомотив София.