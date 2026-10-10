Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първенството в първия си мач без убития благодетел на клуба Илиян Филипов. „Жълто-черните" играха в негова памет и това се оказа достатъчна за трите точки срещу Славия (1:0). Голът падна в 46-ата минута, а в негов автор се превърна Алберто Салидо.

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Мачът започна без сериозни положения пред някоя от двете врати, като Ботев Пловдив държеше топката в по-дълги периоди от време. В 7-ата минута двубоят бе спрян, тъй като феновете по трибуните запалиха стотици факли в памет на Илиян Филипов, който бе убит в нощта на 29 срещу 30 септември. Двубоят бе подновен в 18-ата минута, след като димната завеса се разсея и играта можеше да продължи без затруднения.

„Канарчетата" нанесоха своя удар в самото начало на второто полувреме. Мауро Родригес отне топката от Никола Савич на лявото крило и нахлу в наказателното поле. Последва успореден пас по земя към далечната греда, където връхлитащият Алберто Салидо зесече топката в полуопразнената врата.

В следващите дни за тима на Станислав Генчев предстоят мачове за Купата на елита срещу Ботев Враца на 14 октомври (домакинство) и за Купата на България срещу Черноморец Бургас на 18 октомври (гостуване). За хората на Ратко Достанич пък предстои гостуване на Академик Свищов за Купата на България на 17 октомври.