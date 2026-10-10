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Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Президентът на „канарчетата" бе убит на 30 септември

Мачът от 11-ия кръг на Първа лига между Ботев Пловдив и Славия започна с траурна церемония на стадион „Христо Ботев" в знак на почит към президента на „канарчетата" Илиян Филипов, убит на 30 септември. На стадиона има около 18 000 души.

Пълен „Колеж“ и специален екип: Ботев почита Илиян Филипов срещу Славия

Церемонията започна символично точно в 19:12 часа - годината на основаване на Ботев. Представители на фенските фракции на „жълто-черната“ публика, представители на клубовете от Първа лига и на БФС поднесоха венци в специален траурен кът, обособен пред тунела на Централната трибуна на „Колежа“.  Венци и цветя бяха поставени от привържениците на „жълто-черните“ и пред централния вход на стадиона. 

Малко преди първия съдийски сигнал огромна жълто-черна фланелка с името на Филипов и любимия му №7 бе опъната в центъра на терена. В негова почит засвириха и гайди.

 

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