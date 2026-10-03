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Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата

Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата
Снимка: БТА

Бившият вътрешен министър не изключва личен мотив и постави въпроси за връзките между бизнесмена и лица с криминално минало

Подготовката за убийството на бизнесмена Илиян Филипов вероятно не е била достатъчно добре организирана, а сред възможните версии остава и личен мотив. Това заяви пред БНТ бившият вътрешен министър Цветан Цветанов.

По думите му на този етап от разследването не може да бъде изведена една конкретна версия за мотивите и извършителите на убийството. Цветанов припомни, че МВР е заявило, че няма постъпвали сигнали за заплахи срещу Филипов, въпреки че през 2025 г. самият бизнесмен е говорил публично за подобни заплахи в социалните мрежи.

"Към началния етап на разследването всички версии са възможни. За конфликтите в Пловдив - МВР каза, че няма сигнали за заплахи за живота на Филипов, макар той да твърди това през 2025 г. с пост в социалните мрежи. Имахме случай, в който две лица бяха изчезнали и се пусна информация за 160 кг кокаин, дошли на територията на Европа. правеха се проверки във фирмите на Филипов, задържани са и два камиона на PIMK във Франция с 200 кг кокаин. Засега няма как да се изведе една или друга версия", заяви Цветанов.

Бившият вътрешен министър постави акцент и върху отношенията между Филипов и Славчо Мегеров, като според него трябва да се изясни какво е свързвало двамата.

"Задаваме си въпросът какво свързва почтен бизнесмен с човек с богато криминално досие. Виждаме постоянност на криминалната дейност на Славчо Мегеров, макар след това да получава оправдателна или малка присъда. Ако се докаже, че той е убиецът на Филипов, то това е голям пропуск на държавата и на системата", категоричен е Цветанов.

Той свърза проблемите в работата на МВР и с продължилата през последните години политическа нестабилност, която според него се е отразила върху кадровата и организационната работа на ведомството.

"Много бяха политическите играчи, назначаващи хора, които нямат никаква представа от МВР. Видяхме какво беше положението с Мирослав Рашков. Хубаво е, че беше освободен, че сега има опити Демерджиев да преструктурира системата", каза Цветанов.

Цветанов коментира и фигурата на Петлешков, като посочи, че той е бивш служител на МВР, който впоследствие е развил бизнес в Пловдив.

"Петлешков е бивш служител на МВР. Впоследствие развива бизнес. В Пловдив бе с огромно влияние преди години и съм чувал възмущението на пловдивчани как блокира цели улици пред неговите заведения. Това е недопустимо, но това го позволява държавата. Тук вече е въпросът дали всички тези сигнали на Филипов са разследвани, защото МВР твърди, че няма такива сигнали. Филипов не е случаен бизнесмен, има 3-4 хиляди работници. Не е случаен, когато изрази публична позиция - трябва веднага да има самосезиране на компетентните органи. Недопустимо е бездействието в този случай, онова ръководство трябва да отговори защо не са се самосезирали", коментира още Цветанов.

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