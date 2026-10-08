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Славчо Мегеров обжалва ареста си за убийството на Илиян Филипов в последния момент

Славчо Мегеров обжалва ареста си за убийството на Илиян Филипов в последния момент
БТА

Апелативният съд ще реши на 13 октомври дали 51-годишният обвиняем да остане в ареста или да бъде пуснат с по-лека мярка

51-годишният Славчо Мегеров, обвиняем за умишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, е обжалвал наложената му най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража".

Адвокатите му са внесли жалбата в Пловдивския окръжен съд в последния възможен момент. На 13 октомври от 10:00 часа апелативните магистрати трябва окончателно да решат дали Мегеров ще остане в ареста или ще му бъде определена по-лека мярка.

Илиян Филипов беше убит около 01:00 часа на 30 септември в имот, който притежава в пловдивския квартал "Христо Смирненски". Бизнесменът беше прострелян с един куршум под окото пред асансьора във входа на жилищна кооперация.

Часове след убийството Мегеров беше задържан в София и впоследствие обвинен за деянието. По данни, изнесени по делото, двамата са се познавали от години и са имали общи бизнес отношения.

На 4 октомври Пловдивският окръжен съд остави обвиняемия за постоянно в ареста.

По делото няма пряк свидетел на самото убийство, а оръжието, с което е извършено престъплението, все още не е намерено. Съдът обаче прие, че събраните до момента косвени доказателства образуват последователна верига, която обосновава предположение за съпричастността на Мегеров.

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