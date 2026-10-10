Спартак Варна си тръгна с усмивка от Северозапада

Спартак Варна прекъсна серия от 7 поредни мача без победа в Първа лига. „Соколите" отлетяха от Северозапада с минимален успех срещу Ботев Враца - 1:0. В герой за варненци се превърна Бубакар Ан, който отбеляза единственото попадение в 58-ата минута на празна врата.

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Ботев Враца започна със самочувствие, подплатено от трите поредни мача без загуба. Постепенно обаче Спартак Варна изравни играта. Решителният момент в срещата настъпи, когато „соколите" успяха да материализират своя шанс в 58-ата минута. Закария Тиндано намери непокрития Жота на левия фланг, който веднага изостри атаката с пас в наказателното поле. Там Чидера Око хитро пропусна топката за Бубакар Ан, който нямаше как да сбърка на опразнената врата. Това е втори гол за него през сезона след този срещу ЦСКА (1:1) в осмия кръг.

Победата позволи на Спартак Варна да се отдалечи от последната шестица в класирането. Варненци събраха актив от 13 точки и са вече на седмо място. Ботев Враца пропусна отличен шанс да изпревари днешния си съперник и засега остава на девето място с 9 точки.