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Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка
Снимка: AP/БТА

Премиерът предложи преговори с протестиращите, но те отхвърлиха жеста му и продължиха да скандират срещу правителството

Премиерът Еди Рама призова за диалог със студенти и преподаватели, участващи в протести, заявявайки, че е готов да разговаря с всеки, който желае да се включи в преговори, предаде АТА.

Във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, Рама заяви, че той и неговото правителство са на разположение да проведат разговори с протестиращите.

Няколко стола бяха поставени пред кабинета на премиера като жест на покана. Протестиращите студенти и преподаватели обаче отхвърлиха предложението, хвърляйки столовете настрани, докато продължаваха да скандират срещу правителството.

"На разположение съм за диалог, заедно с правителството", каза Рама във видеото.

Протестиращите отговориха със скандирания, включително "Оставка!", "Долу диктатурата!", "Долу комунизма!" и "Не искаме диалог!".

"Досега това са идеите на лекторите и интелектуалците, събрани тук долу", каза Рама, визирайки реакцията на протестиращите.

"Диалог. Но с кого?", написа Рама до видеото.

Студенти и преподаватели продължиха протеста си, отхвърляйки предложението на премиера за разговори.

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