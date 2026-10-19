Рама обеща по 2500 евро на полицаите заради протестите в Албания

Албанският премиер Еди Рама обяви, че всеки полицай, участващ в опазването на обществения ред по време на продължаващите протести в страната, ще получи компенсация от 2500 евро. Той съобщи и че заплатите на служителите на реда ще бъдат увеличени от 1 януари 2027 година, предаде албанският портал "Шчиптаря".

На среща с полицейски ръководители в Тирана Рама предупреди, че учениците, които напускат училище, за да участват в нападения срещу полицаи, могат да бъдат лишени от стипендии, безплатно образование и държавна финансова подкрепа.

Премиерът заяви още, че родителите ще трябва да поемат отговорност за материалните щети, причинени от непълнолетните им деца. По думите му младежите са използвани като "пушечно месо" и "щит" по време на демонстрациите.

Вътрешният министър Ервин Демо съобщи, че при сблъсъците са пострадали общо 295 души, сред които 186 служители на реда. Според него насилието е преминало допустимите граници и случващото се вече не може да бъде определяно просто като студентски протест.

Недоволството започна с искания за оставката на Рама, като студентите обвиняват правителството в корупция и пренебрегване на образованието. През последните дни демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи на сгради и разрушаване на обществена инфраструктура.

Албанският премиер отново обвини Русия, Иран и екстремистки движения в опити за подстрекаване на насилието. Той посочи и руския философ Александър Дугин, който според него е приветствал протестите. За тези обвинения не бяха представени доказателства в цитираните изявления.

Рама предупреди, че властта няма да бъде сменена чрез насилие, и заяви, че политическите спорове не могат да се решават с нападения срещу институциите.