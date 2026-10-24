Компани остава в болница и ще отсъства няколко седмици

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани ще остане в болница още няколко дни и няма да се завърне към работата си през следващите седмици. Това потвърди спортният директор на клуба Макс Еберл.

40-годишният белгиец припадна в петък, докато наблюдаваше тренировка на дублиращия отбор, след което беше откаран в болница. Компани страдаше от вирусно заболяване през последните дни, но лекарите продължават с изследванията, за да установят точната причина за инцидента.

„Добрата новина е, че състоянието му е стабилно. Не говорим за дни, а за седмици. Най-важното е да разберем причината и Венсан да се възстанови. Ще се върне едва когато е напълно здрав“, заяви Еберл.

Помощник-треньорът Арън Данкс временно ще ръководи Байерн, започвайки с неделното гостуване на Фрайбург в Бундеслигата. От клуба не са обсъждали възможността срещата да бъде отложена.

Мачът на втория отбор на баварците обаче беше отложен, тъй като футболистите са били силно разстроени, след като са станали свидетели на припадането на Компани.

Байерн ще бъде без Йозуа Кимих срещу Фрайбург поради смъртен случай в семейството му. Джамал Мусиала все още не е напълно готов за игра, а Ким Мин-дже е контузен.

„Ситуацията е трудна, но през годините изградихме истинско семейство, за което Вини има голяма заслуга. Знаем колко силни са играчите и ще разчитаме на техния манталитет“, коментира Данкс.