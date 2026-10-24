Милиарди, офшорки и документи със задна дата: Кипър разследва Абрамович

Разследването обхваща събития от 2003 до 2006 г. и се очаква да продължи около шест месеца. Полицията събира документи и ще се консултира с други компетентни органи.

Тревожните твърдения идват от съвместно разследване на „Гардиън“, Би Би Си и Бюрото за разследваща журналистика, основано на над 500 000 изтекли документа. Според публикациите помощници на Абрамович, включително служители на кипърското дружество на Deloitte, може да са подправяли или датирали назад документи, свързани с офшорния му бизнес. Журналистите твърдят, че така са могли да бъдат прикривани активи и данъчни задължения.

Абрамович отрича да е извършил нарушение и заявява, че е разчитал на професионални съветници. Deloitte Cyprus казва, че спазва закона, но вече не разполага с достъп до старите материали. Разследването тепърва ще проверява твърденията; вина не е установена от съд.