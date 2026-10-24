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Обиски в Европарламента заради съмнения за неправомерно изразходвани 4,33 млн. евро

Обиски в Европарламента заради съмнения за неправомерно изразходвани 4,33 млн. евро

Претърсени са административни офиси в Брюксел и Страсбург. Разследването се отнася до бившата група „Идентичност и демокрация“

Европейската прокуратура извърши претърсвания на 21 октомври в административни помещения на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург, съобщи Ройтерс. Действията са част от разследване за използването на европейски средства от бивша политическа група, съобщи прокуратурата, без да разкрива подробности по случая.

Групата „Патриоти за Европа“ заяви, че обиските вероятно са свързани с разследването срещу „Идентичност и демокрация“ (ID), разпусната през 2024 г. Според медийни публикации претърсванията са засегнали офиси, използвани от Филип Клейс — бивш генерален секретар на ID и настоящ генерален секретар на „Патриоти за Европа“.

Разследването е започнало през 2025 г. след одит на Европейския парламент. Според одитния доклад бившата група може да е изразходвала неправомерно 4,33 млн. евро от бюджета на институцията за периода 2019–2024 г. Сумата включва над 700 000 евро дарения към организации, които според доклада не са били свързани с дейността на групата, както и над 3,6 млн. евро по договори за комуникационни и печатни услуги.

Сред фирмите, посочени в публикации за одита, са Unanime и e-Politic, свързвани с лица от обкръжението на френския „Национален сбор“. Според цитираните данни Unanime е получила около 1,43 млн. евро, а e-Politic — около 1,7 млн. евро. Одиторите поставят въпроси за процедурите по възлагане на договорите и за наличието на реална конкуренция между изпълнителите.

„Патриоти за Европа“ заяви, че няма правна приемственост с ID и че не участва в текущото разследване. През септември комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент е одобрила становище, според което новата група може да бъде задължена да възстанови средства, ако след приключване на проверката бъде определена като наследник на разпуснатата формация съгласно правилата на парламента.

Клейс отхвърли твърденията в одитния доклад и заяви, че плащанията са били надлежно фактурирани, документирани и проверявани. Ръководителят на делегацията на „Националния сбор“ в Европейския парламент Жан-Пол Гаро определи претърсванията като „тормоз“. Разследването продължава, а към момента няма съдебно установена вина.

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