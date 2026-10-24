Льоклер оглави и двете тренировки в Остин

Шарл Льоклер даде най-доброто време и в двете свободни тренировки на пистата „Circuit of the Americas“ в Остин. Пилотът на Ферари завърши първата сесия с резултат 1:36.052 минути, изпреварвайки Макс Верстапен с 0.084 секунди и Ландо Норис с повече от две десети.

Монегаскът подобри представянето си във втората тренировка и спря хронометрите на 1:35.291 минути. Кими Антонели остана само на 0.042 секунди зад него, а третият Ферстапен изостана с 0.189.

„За мен петъкът премина много гладко, но изглежда, че останалите постигат по-голям прогрес. При толкова малки разлики няма да бъде никак лесно“, коментира Льоклер.

Лидерът в шампионата Антонели завърши пети в първата сесия, но направи сериозна крачка напред във втората. 20-годишният италианец води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел и може да стане най-младият световен шампион в историята на Формула 1 още този уикенд.

Ферстапен, който преследва трета поредна победа след успехите си в Малайзия и Сингапур, приключи деня с второ и трето място. Люис Хамилтън остана шести в първата тренировка и четвърти във втората, а Ръсел даде пето време и в двете сесии. Ландо Норис от Макларън отстъпи до седмата позиция във втората тренировка.