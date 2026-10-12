Джордж Ръсел призна превъзходството на Ред Бул: Те са най-добрият отбор в момента

Ред Бул е най-силният отбор във Формула 1 в момента, а Мерцедес трябва да намери начин да използва по-добре новия си пакет от подобрения. Това заяви Джордж Ръсел след състезанието за Голямата награда на Сингапур.

Британецът завърши девети след получено наказание, докато съотборникът му Андреа Кими Антонели се качи на подиума с третото си място. Макс Верстапен спечели второ поредно състезание след успехите си в Сепанг и Сингапур.

„Данните показват, че автомобилът се държи според очакванията ни, но времената за обиколка не са достатъчно добри. Трябва да разберем как да накараме цялата система да работи по-добре“, заяви Ръсел пред Motorsport.

Пилотът на Мерцедес подчерта, че възходът на Ред Бул не е ограничен до един тип писта.

„Ред Бул са впечатляващи през последните три седмици. Направиха го на трасета с различни характеристики, така че можем да кажем, че в момента са най-добрият отбор“, добави той.

Според Ръсел основният проблем на Мерцедес е, че тимът все още не успява да използва пълния потенциал на последните технически новости.

„Ред Бул направиха огромна крачка напред, а Макс се чувства много комфортно в болида и извлича максимума от него. Ние все още се опитваме да разберем как да използваме подобренията по най-добрия начин“, завърши британецът.